Нетаниягу объявил о создании образовательного центра кибертехнологий

Во вторник, 31 января, премьер-министр Биньямин Нетаниягу встретился с лучшими участниками образовательных программ "Магшимим", "Гваим" и "Одиссея". Встреча с учащимися проходила в рамках международной выставки CyberTech-2017.

Биньямин Нетаниягу, общаясь с молодежью, сказал, что Израиль заинтересован в том, чтобы удерживать лидерство в сфере высоких технологий. Он отметил, что государство возлагает большие надежды на молодых людей, от которой зависит в будущем безопасность и экономика страны. Он также пообещал, что государство продолжит вкладывать в подрастающее поколение специалистов.

В ходе этой встречи также было объявлено о создании первого Национального образовательного центра кибертехнологий, в работе которого примут участие службы безопасности и академические учреждения. На создание центра, согласно предварительным расчетам, потребуется около пяти лет, а стоимость работ составит около 24 млн шекелей.

Пресс-служба главы правительства сообщила, что работа центра будет субсидироваться Национальным киберштабом при министерстве главы правительства, фондом РАШИ и другими партнерами, присоединившимся к реализации проекта.