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В Израиле

Минздрав потребовал от мэрии Иерусалима убрать мусор с улиц

время публикации: 15:38 | последнее обновление: 15:38 блог версия для печати фото
Иерусалим, 31 января 2017 года

Во вторник, 31 января, министерство здравоохранения обратилось к мэру Иерусалима, где четвертый день подряд бастуют муниципальные службы, с требованием убрать мусор с улиц. В своем письме, отправленном мэру столицы, минздрав указал, что ситуация с мусором угрожает здоровью населения.

Сайт Walla News указывает, что на улицах израильской столицы за последние четыре дня скопилось около пяти тонн мусора. В районе рынка Махане Йегуда содержимое мусорных баков было вывалено на дорогу, а также на трамвайные пути, что вызвало заторы на дорогах. Из-за заваленных мусором путей накануне в районе рынка не ходил трамвай.

Как сообщалось ранее, причиной забастовки стал отказ минфина перечислить городу обещанную субсидию в размере около 800 миллионов шекелей.

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