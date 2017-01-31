Минздрав потребовал от мэрии Иерусалима убрать мусор с улиц

Во вторник, 31 января, министерство здравоохранения обратилось к мэру Иерусалима, где четвертый день подряд бастуют муниципальные службы, с требованием убрать мусор с улиц. В своем письме, отправленном мэру столицы, минздрав указал, что ситуация с мусором угрожает здоровью населения.

Сайт Walla News указывает, что на улицах израильской столицы за последние четыре дня скопилось около пяти тонн мусора. В районе рынка Махане Йегуда содержимое мусорных баков было вывалено на дорогу, а также на трамвайные пути, что вызвало заторы на дорогах. Из-за заваленных мусором путей накануне в районе рынка не ходил трамвай.

Как сообщалось ранее, причиной забастовки стал отказ минфина перечислить городу обещанную субсидию в размере около 800 миллионов шекелей.