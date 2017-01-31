Массовое увольнение крановщиков: кризис в строительном секторе

В среду, 1 февраля, многие машинисты башенных кранов намерены уволиться в знак протеста против условий работы и уровня оплаты труда. В последний момент протест крановщиков решила поддержать Всеобщая федерация профсоюзов, впервые угрожающая объявить всеобщую забастовку в строительном секторе.

Экономический обозреватель NEWSru.co.il Михаил Шафранов побеседовал с одним из членов рабочего комитета крановщиков Львом Меламедом, чтобы узнать причины протеста, угрожающего существенно затормозить темпы строительства в Израиле, и выдвигаемые протестующими требования.

Что подвигло вас на такой шаг, как массовое увольнение?

Компании по трудоустройству начали снижать плату. Раньше многие получали 50 шекелей в час "по-серому", из которых половина официально через зарплатную ведомость, а половина – в конверте. Теперь они предлагают платить официально 35-38 шекелей, утверждая, что они поднимают зарплату.

Сколько всего в Израиле крановщиков, и сколько из них собираются завтра уволиться?

В общей сложности в Израиле работают около тысячи крановщиков, имеющих лицензии. Из них около 220 намерены уволиться. Кроме того, многие взяли больничные и отпуска. Завтра мы планируем устроить демонстрацию в Саду роз возле здания Кнессета. Также завтра в Кнессете пройдет специальное заседание, посвященное нашим требованиям.

Вы подчеркнули "имеющих лицензии". Есть люди, которые поднимаются на башенный кран без лицензии?

Есть такие, кто подделывает лицензию, поднимаясь на краны, не имея на это права.

Все работающие в стране крановщики – граждане Израиля?

Да, все имеющие лицензию – израильтяне, кроме шести человек, которых привезла китайская фирма, строящая новый порт в Ашдоде. Там используется тяжелая техника, которой в Израиле до сих пор не было, поэтому ни у кого из израильских крановщиков нет соответствующего опыта.

Получается, что почти четверть действующих в Израиле кранов будут остановлены

Да. Кроме того, вчера под нашим давлением Всеобщая федерация профсоюзов ("Гистадрут Клалит") наконец объявила состояние трудового конфликта в строительном секторе. Это значит, что если объединение израильских подрядчиков в течение 14 дней не примет какого-то решения по поводу нас, к забастовке присоединятся и представители других строительных специальностей.

Крановщики состоят в "Гистадруте", или вы объединились отдельно?

Нет, мы в "Гистадруте" на данный момент.

Тогда почему вам пришлось бороться самостоятельно?

Не то, чтобы они не помогали, но они все тянули и тянули. Мы полтора года вели переговоры о коллективном трудовом договоре, и эти переговоры никуда не продвигались. Они боялись, что в случае объявления забастовки она будет сорвана, ведь значительное количество работников в секторе не являются израильтянами. Только когда стало ясно, что мы сможем провести забастовку сами, они нас поддержали.

Какие требования вы выдвигаете?

Во-первых, мы требуем обеспечения элементарных условий – наличия аптечки, огнетушителя, туалета. Во-вторых, нам не платят ни пенсионных отчислений, ни социальных выплат. Ну и мы хотим нормальную зарплату, а не 35 шекелей в час за такую работу. Также мы хотим, чтобы израильских крановщиков обучали работе на новой технике, которую завозят в страну иностранные строительные компании.

Но пенсию должны платить по закону. Вы пытались обращаться в суд?

Должны. Причем по договору со строительным сектором – с первого дня работы. Но не платят. Пробовали, конечно, обращаться в суд. Но многие боятся и не хотят. Обращение в суд фактически приводит к уходу из профессии, потому что ни одна фирма по трудоустройству, а все крановщики работают через такие фирмы, не возьмет его.

В обращениях к СМИ вы в первую очередь поднимаете вопрос безопасности. Расскажите, как и кто должен обеспечивать безопасность крановщиков? Кто их проверяет? Кто принимает решение, в какую погоду можно подниматься, а в какую – опасно?

На более чем тысячу кранов есть всего пять инспекторов, которые должны проверять краны раз в полгода. Крановщик, приходя на работу, проверяет наличие справки от инспектора и справки, удостоверяющей устранение неполадок, если таковые были инспектором обнаружены. После этого крановщик поднимается наверх и начинает сам проверять, что все крепления и противовесы на месте и закреплены как следует.

Что касается погоды, то по закону решение о работе в плохую погоду должен принимать крановщик – он отвечает за безопасность работ с краном и чувствует, можно ли управлять им при определенном ветре или нет. Однако подрядчикам невыгодно, чтобы кран простаивал, и они давят на начальников стройки, а те, в свою очередь, давят на крановщиков, которые часто вынуждены уступать давлению. После того, как дело Кати Карколов, которую уволили летом прошлого года за отказ подняться в ветреную погоду, попало в СМИ, некоторые стройподрядчики стали действовать аккуратнее, но далеко не все.

Вы существенно затормозите темпы строительства. Министерство строительства никак не реагирует на эту угрозу своим планам?

Нет, мы обращались в минстрой, но никакой реакции не получили. Похоже, мы им просто неинтересны.

Где в Израиле учатся на крановщика?

Есть специальная школа высотных инженерных работ, которая готовит крановщиков. Нужно пройти теоретический курс в этой школе отработать 320 часов стажа (80 часов до курса и 240 часов после курса). При этом стажировка не находится под контролем государства. И это также одно из наших требований – ввести контроль.

На данный момент фирмы по трудоустройству берут с учеников по 7,5 тысяч за стажировку. При этом они могут заставить крановщика взять ученика без какой-либо дополнительной платы за преподавание: "Я тебе дам работу, а ты возьми ученика". Ну и часто просят крановщика подписать бумагу, что стажер отсидел требуемые часы, хотя это не так.





