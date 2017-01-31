Шестеро жителей севера Израиля подозреваются в махинациях с местами для захоронения

Полиция совместно со следственным отделом Налогового управления расследует подозрения в махинациях, связанных с захоронениями на кладбищах в Хайфе, сообщила пресс-служба правоохранительных органов.

Согласно опубликованной информации, полиция подозревает, что члены группировки, в состав которой входили шесть человек, обманным путем получали от родственников умерших десятки тысяч шекелей, предлагая им "лучшие места" для захоронения близких.

Из материалов дела следует, что подозреваемые – жители Хайфы, Кирьят Моцкина и севера Израиля, убеждали родственников, что они могут предложить им лучшие места для захоронения близких, чем те, что предложены официальными инстанциями, которые "не уважают память умерших".

За предложенные участки мошенники получали от родственников умерших людей десятки тысяч шекелей.

Задержанные также подозреваются в том, что давали взятку служащему религиозного совета взамен на согласие фальсифицировать официальные разрешения на захоронения.

Мировой суд в Акко продлил срок содержания под стражей четырех подозреваемых до 2 февраля.

Расследование продолжается.





