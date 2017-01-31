Либерман посетил дивизию Газы и встретился с главами местных советов приграничной зоны

Во вторник, 31 января, министр обороны Авигдор Либерман посетил дивизию Газы. Он принял рапорты о проходящих в настоящее время дивизионных учениях и отчеты о текущей работе дивизии от заместителя начальника Генерального штаба ЦАХАЛа генерал-майора Яира Голана, командующего Южным военным округом генерал-майора Эяля Замира и командира дивизии Газа бригадного генерала Йегуды Фукса.

Пресс-служба министерства обороны сообщает, что в ходе поездки на юг страны Авигдор Либерман встретился с главами местных советов, расположенных вблизи границы с сектором Газы, и обсудил с ними ряд вопросов, касающихся дальнейшего укрепления поселений и общей безопасности в данном районе.

Главы местных советов Яир Фарджун, Тамир Идан и Гади Яркони выразили министру свою признательность за то, что он уже в четвертый раз с момента вступления в должность приезжает с визитом в данный район. Они также отметили, что и они, и жители населенных пунктов, находящихся у границы с сектором, придают огромное значение подобным визитам и сопутствующей им моральной поддержке.

Главы местных советов приветствовали установившееся затишье, но при этом они отметили, что оно не должно вводить в заблуждение, поскольку ХАМАС продолжает вооружаться. Они также обсудили с министром обороны ряд актуальных тем, включая вопросы безопасности.

Авигдор Либерман в свою очередь сказал, что полностью согласен с оценкой ситуации, отметив, что затишье обманчиво, так как ХАМАС и прочие террористические организации в секторе Газы продолжают активно действовать и не отказались от своего стремления уничтожить Государство Израиль и причинить нам максимальный ущерб.

"Они не делают этого лишь потому, что осознают: баланс сил не в их пользу, и если они выступят против нас, то заплатят за это очень высокую цену. Но если баланс, не дай Бог, изменится, то они не станут колебаться ни секунды. Поэтому мы продолжаем противостоять этой неисчезающей угрозе и предпринимаем необходимые меры, чтобы быть готовыми ко всему", - сказал Авигдор Либерман.

В самом начале совещания министр обороны и главы советов почтили минутой молчания ушедшего из жизни главу совета Негева Шмулика Рифмана. Министр Либерман сказал, что это печальный день для Негева и его жителей, которым Рифман посвятил всего себя. Ради них он работал всю свою жизнь и сделал бесконечно много для развития и продвижения Негева, сделав сильнее Государство Израиль и Эрец-Исраэль.