31 января 2017 г.
последняя новость: 18:00
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
17:51 Посольство США: запрет на въезд не касается израильтян, родившихся в мусульманских странах
16:59 Либерман посетил дивизию Газы и встретился с главами местных советов приграничной зоны
16:25 В Рахате ножом тяжело ранен молодой мужчина
16:17 Внимание, розыск: пропала Анастасия Закирова из Иерусалима
15:57 Полиция и армия перекрывают дороги в районе Амоны, готовясь к эвакуации жителей
15:38 Минздрав потребовал от мэрии Иерусалима убрать мусор с улиц
13:48 ДТП на севере Израиля, погиб житель Голанских высот
13:31 В школе в Нацерете умер восьмилетний мальчик
13:06 Жителям Амоны приказано покинуть дома через 48 часов
12:44 Массовое увольнение крановщиков: кризис в строительном секторе
В Израиле

Либерман посетил дивизию Газы и встретился с главами местных советов приграничной зоны

время публикации: 16:59 | последнее обновление: 16:59 блог версия для печати фото
Либерман посетил дивизию Газы и встретился с главами местных советов приграничной зоны
Либерман посетил дивизию Газы и встретился с главами местных советов приграничной зоны

Во вторник, 31 января, министр обороны Авигдор Либерман посетил дивизию Газы. Он принял рапорты о проходящих в настоящее время дивизионных учениях и отчеты о текущей работе дивизии от заместителя начальника Генерального штаба ЦАХАЛа генерал-майора Яира Голана, командующего Южным военным округом генерал-майора Эяля Замира и командира дивизии Газа бригадного генерала Йегуды Фукса.

Пресс-служба министерства обороны сообщает, что в ходе поездки на юг страны Авигдор Либерман встретился с главами местных советов, расположенных вблизи границы с сектором Газы, и обсудил с ними ряд вопросов, касающихся дальнейшего укрепления поселений и общей безопасности в данном районе.

Главы местных советов Яир Фарджун, Тамир Идан и Гади Яркони выразили министру свою признательность за то, что он уже в четвертый раз с момента вступления в должность приезжает с визитом в данный район. Они также отметили, что и они, и жители населенных пунктов, находящихся у границы с сектором, придают огромное значение подобным визитам и сопутствующей им моральной поддержке.

Главы местных советов приветствовали установившееся затишье, но при этом они отметили, что оно не должно вводить в заблуждение, поскольку ХАМАС продолжает вооружаться. Они также обсудили с министром обороны ряд актуальных тем, включая вопросы безопасности.

Авигдор Либерман в свою очередь сказал, что полностью согласен с оценкой ситуации, отметив, что затишье обманчиво, так как ХАМАС и прочие террористические организации в секторе Газы продолжают активно действовать и не отказались от своего стремления уничтожить Государство Израиль и причинить нам максимальный ущерб.

"Они не делают этого лишь потому, что осознают: баланс сил не в их пользу, и если они выступят против нас, то заплатят за это очень высокую цену. Но если баланс, не дай Бог, изменится, то они не станут колебаться ни секунды. Поэтому мы продолжаем противостоять этой неисчезающей угрозе и предпринимаем необходимые меры, чтобы быть готовыми ко всему", - сказал Авигдор Либерман.

В самом начале совещания министр обороны и главы советов почтили минутой молчания ушедшего из жизни главу совета Негева Шмулика Рифмана. Министр Либерман сказал, что это печальный день для Негева и его жителей, которым Рифман посвятил всего себя. Ради них он работал всю свою жизнь и сделал бесконечно много для развития и продвижения Негева, сделав сильнее Государство Израиль и Эрец-Исраэль.

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В Израиле // 27 января 2017 г.
Либерман провел переговоры с новым министром обороны США
// NEWSru.co.il // В Израиле // 24 января 2017 г.
Либерман: "Следующая война не закончится, пока враг не поднимет белый флаг"
// NEWSru.co.il // В Израиле // 24 января 2017 г.
Принято решение о строительстве 2.500 единиц жилья в Иудее и Самарии
// NEWSru.co.il // В Израиле // 23 января 2017 г.
Министр обороны Израиля и глава МЧС России подписали протокол о сотрудничестве







  Рейтинг@Mail.ru  
Вторник, 31 января 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017