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В Израиле

Зимнее нашествие медуз на побережье Израиля, наиболее высокая концентрация около Хайфы

время публикации: 08:33 | последнее обновление: 08:33 блог версия для печати фото
Зимнее нашествие медуз на побережье Израиля, наиболее высокая концентрация около Хайфы

В течение последних недель сайт meduzot.co.il публикует отчеты о том, что на побережье Средиземного моря замечены большие скопления медуз.

Такие сообщения поступали, в основном, с северных пляжей – в районе Акко, Хайфы и Атлита. Сообщалось о появлении скоплений медуз и около пляжей Тель-Авива, Бат-Яма и Ашдода.

Судя по фотографиям, публикуемым в социальных сетях и на сайте "Аруц 7", речь идет, в основном, о медузе-корнероте (Rhopilema nomadica, Scyphozoae). Эти довольно опасные медузы диаметром до 70 см обычны для восточного Средиземноморья, но, как правило, их скопления около побережья появляются летом, а не зимой.

Впрочем, в последние годы появление скоплений медуз-корнеротов наблюдалось и зимой. Такие отчеты поступали в феврале 2014-го и в январе 2015-го, зимой 2016-го замечали только редких медуз. Причем в те годы, когда скопления медуз появлялись зимой, "сезон медуз" был долгим и летом – он длился полтора-два месяца (обычно с начала июня до конца июля). В прошлом году летний "сезон медуз" был коротким – с середины июня до середины июля.

Наиболее высокая концентрация медуз около израильского побережья Средиземного моря за последнее десятилетие была отмечена летом 2011 года.

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