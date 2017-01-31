Нетаниягу: "Отношения Израиля с Мексикой были и остаются хорошими"

Во вторник, 31 января, премьер-министр Биньямин Нетаниягу прокомментировал возникшую напряженность в отношениях с Мексикой.

Выступая перед участниками международной конференции CyberTech TLV 2017, глава правительства заявил: "Пользуясь случаем, хочу уточнить, что именно я писал и чего я не писал в своем микроблоге Twitter. Думаю, вам это интересно. Я отметил высокую эффективность израильского забора безопасности. Но я не касался американо-мексиканских отношений. Наши отношения с Мексикой были и продолжают оставаться хорошими, и я верю, что связь между нашими странами крепче и сильнее любых мимолетных разногласий или недоразумений. С президентом Мексики Пенья Ньето меня связывают действительно долгие, плодотворные и дружеские отношения, которые останутся таковыми и впредь".

30 января сообщалось, что глава МИД Мексики Луис Видегарай Касо требует от Израиля извинений за то, что израильский премьер Биньямин Нетаниягу поддержал план строительства защитной стены на мексиканской границе США, выдвинутый президентом Дональдом Трампом. МИД Израиля, в свою очередь, разъяснил, что на своей странице в социальной сети Twitter Нетаниягу говорил о конкретном опыте израильтян – возведении защитной стены, которая помогает предотвратить проникновение террористов, и не упоминал об отношениях США и Мексики.

"Президент Трамп прав. Я построил стену на южной границе, и она остановила нелегальную иммиграцию. Большой успех, отличная идея", – написал израильский лидер в своем блоге.

Однако Луиса Видегарая эти объяснения не удовлетворили – он считает, что израильские власти обязаны "разъяснить и откорректировать" свою позицию по данному вопросу. "Я бы поинтересовался у Нетаниягу, сколько стен намерен возвести президента Трамп? Совершенно очевидно, что речь идет о Мексике – мы должны взвешивать свои высказывания и нести за них ответственность. Думаю, что ему следует извиниться", – заявил глава мексиканского внешнеполитического ведомства.

Ранее 30 января Нетаниягу выступил на заседании фракции "Ликуд" и заявил: "Президент Трамп хвалебно отозвался о заградительном заборе, построенном по моему распоряжению на границе с Египтом. Он заявил, что это практически полностью пресекло незаконное проникновение на территорию Израиля. В ответ я сказал, что он прав. Он сделал ретвит на мои слова. А из этого комментаторы такое нагородили в СМИ. Это те же комментаторы, которые раньше говорили, что я должен отказаться от важнейших для безопасности Израиля ресурсов ради хороших отношений с предыдущим президентом в Белом доме".