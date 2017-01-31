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В Израиле

Экс-глава правительства Эхуд Ольмерт подал просьбу президенту об амнистии

время публикации: 18:22 | последнее обновление: 18:22 блог версия для печати фото
Эхуд Ольмерт
Реувен Ривлин
Тюрьма "Маасиягу"

Во вторник, 31 января, адвокаты экс-главы правительства Израиля Эхуда Ольмерта подали президенту Израиля Реувену Ривлину просьбу об его амнистии. Об этом сообщила радиостанция "Решет Бет".

Канцелярия президента сообщила, что просьба адвокатов Эли Зоара и рама Каспи, поданная от имени Эхуда Ольмерта, была передана в министерство юстиции, которое должно дать свое заключение, на основании которого будет принято решение.

В сентябре 2016 года Верховный суд отклонил апелляцию, поданную Ольмертом на приговор, вынесенный по "делу Талански". По этому делу бывший глава правительства Израиля был приговорен к восьми месяцам заключения. Этот срок был прибавлен к 18 месяцам заключения, к которым Ольмерт был приговорен по делу Holyland.

По "делу Талански" Ольмерт обвинялся в том, что, будучи мэром Иерусалима, а также министром промышленности и торговли, получал крупные суммы денег наличными в конвертах от бизнесмена Моше (Мориса) Талански. Ольмерт был признан виновным в обмане общественного доверия, а также в получении прибыли незаконным путем при отягчающих обстоятельствах.

Общая сумма полученных Ольмертом от Талански денег исчислялась сотнями тысяч долларов. Согласно данным следствия, часть денег хранилась в сейфе бизнесмена Ури Месера, близкого друга Ольмерта, также о них знала глава канцелярии экс-премьера Шула Закен. По утверждению прокуратуры, Ольмерт не сообщал о полученных от Талански деньгах налоговым службам и использовал их для личных нужд. Сам бывший премьер-министр утверждал, что получал эти деньги в соответствии с законом о финансировании политической деятельности.

28 сентября Верховный суд также отклонил апелляции, поданные госпрокуратурой на оправдательный приговор по делу "Ришонтурс". Прокуратура требовала удвоить наказание по делу Инвестиционного центра, однако и эта апелляция была отклонена Верховным судом.

15 февраля 2016 года Ольмерт начал отбывать наказание в тюрьме "Маасиягу".

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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В Израиле // 28 сентября 2016 г.
Верховный суд отклонил апелляцию Эхуда Ольмерта по "делу Талански"
// NEWSru.co.il // В Израиле // 24 августа 2016 г.
Эхуд Ольмерт подал просьбу об условно-досрочном освобождении







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