Прогноз погоды на 31 января: холодно, временами дожди

Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, во вторник, 31 января, температура воздуха понизится до уровня ниже среднесезонной. Переменная облачность. Ожидаются дожди от севера до северного Негева, временами с грозами. Возможны затопления в низинах. Снегопад на Хермоне.

В Иерусалиме – 4-8 градусов, в Тель-Авиве – 8-14, в Хайфе – 6-11, в Эйлате – 10-18. В Беэр-Шеве – 7-13, в Мицпе-Рамоне – 5-9, на побережье Мертвого моря – 11-17, в Ашкелоне – 9-15, в Ариэле – 5-8, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 7-15, на Голанских высотах – 3-10.

Температура воды в Средиземном море – 17 градусов, высота волн – 60-140 см.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть юго-западный ветер (до 30 км/ч), в районе Хайфы – северо-западный (до 30 км/ч), в районе озера Кинерет – юго-западный (до 20 км/ч), в районе Эйлатского залива – северо-восточный (до 30 км/ч).

В среду – без существенных изменений, будет холодно и дождливо. В четверг осадки прекратятся, температура воздуха немного повысится. В пятницу – переменная облачность, дополнительное повышение температуры.