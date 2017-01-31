Внимание, розыск: пропала Анастасия Закирова из Иерусалима

Полиция Израиля просит помощи граждан в поисках 16-летней Анастасии Закировой. Последний раз ее видели в Иерусалиме 28 декабря.

Приметы пропавшей: нормального телосложения, рост 160 см, шатенка.

Это второе обращение полиции с просьбой о помощи в розыске пропавшей девочки. В сообщении говорится, что она может находиться в районе Тель-Авива. Перед этим полиция разыскивала Анастасию 4 февраля 2016 года. Она в то время проживала в Офакиме.

Всех, кто имеет информацию о местонахождении Анастасии Закировой, просят позвонить по телефону 02-5683200/236 или в диспетчерский пункт полиции по номеру 100.



