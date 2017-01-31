31 января 2017 г.
последняя новость: 16:25
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
16:25 В Рахате ножом тяжело ранен молодой мужчина
16:17 Внимание, розыск: пропала Анастасия Закирова из Иерусалима
15:57 Полиция и армия перекрывают дороги в районе Амоны, готовясь к эвакуации жителей
15:38 Минздрав потребовал от мэрии Иерусалима убрать мусор с улиц
13:48 ДТП на севере Израиля, погиб житель Голанских высот
13:31 В школе в Нацерете умер восьмилетний мальчик
13:06 Жителям Амоны приказано покинуть дома через 48 часов
12:44 Массовое увольнение крановщиков: кризис в строительном секторе
12:32 Нетаниягу: "Отношения Израиля с Мексикой были и остаются хорошими"
12:16 Депутат Форер подал законопроект о выдаче репатриантам загранпаспорта сразу с получением гражданства
В Израиле

Внимание, розыск: пропала Анастасия Закирова из Иерусалима

время публикации: 16:17 | последнее обновление: 16:17 блог версия для печати фото
Внимание, розыск: пропала Анастасия Закирова из Иерусалима

Полиция Израиля просит помощи граждан в поисках 16-летней Анастасии Закировой. Последний раз ее видели в Иерусалиме 28 декабря.

Приметы пропавшей: нормального телосложения, рост 160 см, шатенка.

Это второе обращение полиции с просьбой о помощи в розыске пропавшей девочки. В сообщении говорится, что она может находиться в районе Тель-Авива. Перед этим полиция разыскивала Анастасию 4 февраля 2016 года. Она в то время проживала в Офакиме.

Всех, кто имеет информацию о местонахождении Анастасии Закировой, просят позвонить по телефону 02-5683200/236 или в диспетчерский пункт полиции по номеру 100.

- Обсудить на странице NEWSru.co.il в Facebook

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В Израиле // 4 февраля 2016 г.
Внимание, розыск: пропала Анастасия Закирова из Беэр-Шевы







  Рейтинг@Mail.ru  
Вторник, 31 января 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017