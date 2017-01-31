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В Израиле

Скончался глава районного совета Рамат а-Негев Шмуэль Рифман

время публикации: 07:40 | последнее обновление: 07:41 блог версия для печати фото
Шмуэль Рифман

Вечером в понедельник, 30 января, в возрасте 67 лет после длительной болезни скончался глава регионального совета Рамат а-Негев Шмуэль Рифман. Похороны состоятся 1 февраля в кибуце Ревивим.

Он возглавлял местный совет Рамат а-Негев на протяжении более чем 25 лет. До недавнего времени занимал пост главы центра местных советов.

Много лет он был членом партии "Авода". Перед выборами 2006 года он присоединился к партии "Кадима" и баллотировался в Кнессет в рамках ее списка. Перед выборами 2013 года объявил о поддержке партии "Наш дом Израиль".

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