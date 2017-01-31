31 января 2017 г.
последняя новость: 07:19
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
07:19 Встреча Трампа и Нетаниягу состоится 15 февраля: темы переговоров
07:11 Забастовка в муниципалитете Иерусалима: закрыты детские сады
05:59 Прогноз погоды на 31 января: холодно, временами дожди
02:12 Жильцов трех зданий в Ришон ле-Ционе эвакуировали из-за пожара
22:41 Рабочий комитет мэрии Иерусалима угрожает забастовкой в школах
22:03 Голосование по закону о легализации форпостов перенесено на следующую неделю
19:59 На границе с Газой задержан араб, незаконно проникший на территорию Израиля
19:37 В тяжбе с полицией Айман Удэ обратился за помощью к судмедэкспертам
19:00 Кнессет проголосовал за передачу главе МВД полномочий регулировать работу магазинов по субботам
18:33 Юридический советник правительства объявил о закрытии дела против Ицхака Герцога
В Израиле

Забастовка в муниципалитете Иерусалима: закрыты детские сады

время публикации: 07:11 | последнее обновление: 07:11 блог версия для печати фото
Забастовка в муниципалитете Иерусалима: закрыты детские сады

31 января в Иерусалиме продолжается забастовка служащих мэрии. Согласно опубликованной информации, муниципальные детские сады в городе будут закрыты, но школы, а также учебные заведения для школьников с особыми потребностями работают в обычном режиме.

Все остальные муниципальные службы бастуют. На улицах продолжает скапливаться мусор, социальные службы не принимают посетителей и не отвечают на телефонные звонки.

30 января состоялась встреча представителей профсоюза служащих муниципалитета и министерства финансов. Встреча завершилась безрезультатно, и вечером мэр города Нир Баркат встретился с высокопоставленными чиновниками муниципалитета для обсуждения дальнейших шагов.

Как сообщалось ранее, муниципалитет требует от минфина перечислить городу обещанную субсидию в размере около 800 миллионов шекелей.

Официально забастовка муниципальных служб в столице Израиля началась в воскресенье, 29 января. Однако уже в пятницу муниципалитет прекратил убирать улицы и вывозить мусор. В мэрии был прекращен прием граждан. На улицах столицы скопились кучи мусора.

В воскресенье, 29 января, муниципалитет объявил, что в рамках забастовочных санкций 30 января занятия в школах начнутся с двухчасовым опозданием. Суд запретил проведение забастовки в школах. Однако не вынес запрет на забастовку в группах продленного дня, и поэтому 30 января группы продленного дня не работали в иерусалимских школах и детских садах.

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В Израиле // 30 января 2017 г.
Рабочий комитет мэрии Иерусалима угрожает забастовкой в школах
// NEWSru.co.il // В Израиле // 30 января 2017 г.
Суд отменил забастовку в учебных заведениях Иерусалима
// NEWSru.co.il // В Израиле // 29 января 2017 г.
"Мусорная забастовка" в Иерусалиме докатилась до учебных заведений







  Рейтинг@Mail.ru  
Вторник, 31 января 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017