Забастовка в муниципалитете Иерусалима: закрыты детские сады

31 января в Иерусалиме продолжается забастовка служащих мэрии. Согласно опубликованной информации, муниципальные детские сады в городе будут закрыты, но школы, а также учебные заведения для школьников с особыми потребностями работают в обычном режиме.

Все остальные муниципальные службы бастуют. На улицах продолжает скапливаться мусор, социальные службы не принимают посетителей и не отвечают на телефонные звонки.

30 января состоялась встреча представителей профсоюза служащих муниципалитета и министерства финансов. Встреча завершилась безрезультатно, и вечером мэр города Нир Баркат встретился с высокопоставленными чиновниками муниципалитета для обсуждения дальнейших шагов.

Как сообщалось ранее, муниципалитет требует от минфина перечислить городу обещанную субсидию в размере около 800 миллионов шекелей.

Официально забастовка муниципальных служб в столице Израиля началась в воскресенье, 29 января. Однако уже в пятницу муниципалитет прекратил убирать улицы и вывозить мусор. В мэрии был прекращен прием граждан. На улицах столицы скопились кучи мусора.

В воскресенье, 29 января, муниципалитет объявил, что в рамках забастовочных санкций 30 января занятия в школах начнутся с двухчасовым опозданием. Суд запретил проведение забастовки в школах. Однако не вынес запрет на забастовку в группах продленного дня, и поэтому 30 января группы продленного дня не работали в иерусалимских школах и детских садах.