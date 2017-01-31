Встреча Трампа и Нетаниягу состоится 15 февраля: темы переговоров

Как сообщил накануне пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер, встреча президента США Дональда Трампа и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу состоится в Вашингтоне 15 февраля.

"Наши отношения с единственной демократической страной на Ближнем Востоке имеют огромное значение для безопасности обеих стран. Президент рассчитывает обсудить продолжение стратегического сотрудничества, а также продолжение совместной работы в области технологий, военной сфере, а также об обмене разведданными", – заявил Шон Спасейр.

Канцелярия главы правительства Израиля подтвердила информацию о том, что встреча Нетаниягу и Трампа запланирована на 15 февраля. Пресс-служба премьер-министра распространила следующий комментарий Нетаниягу: "Я высоко ценю приглашение президента Трампа приехать в Вашингтон, а также теплые слова, сказанные им об Израиле. Я намерен обсудить с президентом направления сотрудничества между нами, имеющие важное значение для безопасности и благополучия обеих стран".

Одной из главных тем переговоров в Вашингтоне, по всей видимости, будет необходимость международной реакции на действия Ирана, продолжающего проводить ракетные испытания и нарушающего 2231 резолюцию Совета безопасности ООН. Очередные испытания баллистической ракеты, способной нести ядерный заряд, Иран провел 29 января на полигоне Семнам. Израиль потребовал от СБ ООН немедленной реакции на это нарушение. Нетаниягу заявил по этому поводу, что намерен поднять на переговорах с Трампом вопрос о возобновлении санкций против Ирана. "Иранская агрессия не должна остаться без ответа", – подчеркнул он.

Судя по всему, по вопросу о необходимости ужесточения контроля над ракетной программой Ирана между новым руководством США и правительством Израиля есть взаимопонимание. В понедельник Соединенные Штаты подали запрос о проведении экстренного совещания СБ ООН в связи с осуществленными Ираном ракетными испытаниями, это совещание состоится 31 января.

Тема безопасности в ближневосточном регионе будет обсуждаться Трампом и Нетаниягу не только в контексте иранской угрозы. Еще 22 января, через день после инаугурации Трампа, американский и израильский лидеры по телефону говорили о различных аспектах обеспечения стабильности на Ближнем Востоке. При этом Трамп, как сообщала пресс-служба Белого дома, подчеркивал, что американская администрация придает важное значение тесному сотрудничеству с Израилем в военной сфере, в вопросах разведки и согласования действий служб безопасности. Президент США также заявлял, что его администрация будет уделять особое внимание борьбе с "Исламским государством" и другими радикальными группировками на Ближнем Востоке, подтвердив свое стремление всеми силами способствовать обеспечению безопасности Израиля. Очевидно, эти вопросы более подробно будут обсуждаться во время встречи в Вашингтоне.

Дональд Трамп, беседуя неделю назад по телефону с Биньямином Нетаниягу, подчеркивал, что вопросы урегулирования палестино-израильского конфликта будут решаться исключительно путем прямых переговоров между сторонами. Он, как и представители его администрации, дал понять, что новая администрация США не намерена вмешиваться во внутренние дела Израиля.

Как передает радиостанция "Решет Бет", на переговорах Нетаниягу и Трампа будет поднята и тема переноса посольства США из Тель-Авива в Иерусалим. Известно, что Трамп обсуждал эту тему со своими советниками незадолго до инаугурации. Но в Вашингтоне не торопятся с публичными заявлениями по данному поводу.