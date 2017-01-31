31 января 2017 г.
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Посольство США: запрет на въезд не касается израильтян, родившихся в мусульманских странах

время публикации: 17:51 | последнее обновление: 17:51 блог версия для печати фото
Посольство США: запрет на въезд не касается израильтян, родившихся в мусульманских странах

Во вторник, 31 января, посольство США в Тель-Авиве сообщило, что запрет на въезд граждан из мусульманских стран не коснется израильтян, родившихся в странах, включенных в "черный список".

В сообщении посольства говорится, что уроженцы Сирии, Ирака, Ливии, Йемена, Ирана, Сомали, Судана смогут въехать на территорию Соединенных Штатов Америки при условии, что у них имеется виза и они обладают только израильским гражданством.

Сайт газеты "Гаарец" пишет, что сотрудники американского посольства в Тель-Авиве также обещают продолжить рассмотрение просьб о выдаче виз израильтян, родившихся в странах из "черного списка".

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