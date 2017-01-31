Посольство США: запрет на въезд не касается израильтян, родившихся в мусульманских странах

Во вторник, 31 января, посольство США в Тель-Авиве сообщило, что запрет на въезд граждан из мусульманских стран не коснется израильтян, родившихся в странах, включенных в "черный список".

В сообщении посольства говорится, что уроженцы Сирии, Ирака, Ливии, Йемена, Ирана, Сомали, Судана смогут въехать на территорию Соединенных Штатов Америки при условии, что у них имеется виза и они обладают только израильским гражданством.

Сайт газеты "Гаарец" пишет, что сотрудники американского посольства в Тель-Авиве также обещают продолжить рассмотрение просьб о выдаче виз израильтян, родившихся в странах из "черного списка".