Музыкант Илан Бен-Ами признан виновным в убийстве бывшей жены

Во вторник, 31 января, окружной суд в Тель-Авиве признал гитариста Илана Бен-Ами виновным в убийстве его бывшей жены Дафны Бар-Цион.

Суд отклонил все доводы защиты, пытавшейся утверждать, что преступление было совершено в состоянии алкогольного обвинения и под влиянием тяжелого душевного состояния.

В вердикте суда отмечается, что нет никаких оснований предоставлять Бен-Ами какое-либо снисхождение, и он должен быть приговорен к пожизненному заключению.

Согласно тексту обвинительного заключения, в день убийства Бен-Ами приехал на квартиру своей бывшей жены. Он попытался убедить женщину восстановить отношения между ними, а когда та отказалось, нанес ей несколько сильных ударов молотком по голове. После того как Бар-Цион потеряла сознание, он продолжил наносить ей удары, что привело к смерти женщины. Затем Бен-Ами забрал мобильный телефон своей жертвы и скрылся.