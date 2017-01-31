31 января 2017 г.
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В Израиле

Музыкант Илан Бен-Ами признан виновным в убийстве бывшей жены

время публикации: 10:23 | последнее обновление: 10:23 блог версия для печати

Во вторник, 31 января, окружной суд в Тель-Авиве признал гитариста Илана Бен-Ами виновным в убийстве его бывшей жены Дафны Бар-Цион.

Суд отклонил все доводы защиты, пытавшейся утверждать, что преступление было совершено в состоянии алкогольного обвинения и под влиянием тяжелого душевного состояния.

В вердикте суда отмечается, что нет никаких оснований предоставлять Бен-Ами какое-либо снисхождение, и он должен быть приговорен к пожизненному заключению.

Согласно тексту обвинительного заключения, в день убийства Бен-Ами приехал на квартиру своей бывшей жены. Он попытался убедить женщину восстановить отношения между ними, а когда та отказалось, нанес ей несколько сильных ударов молотком по голове. После того как Бар-Цион потеряла сознание, он продолжил наносить ей удары, что привело к смерти женщины. Затем Бен-Ами забрал мобильный телефон своей жертвы и скрылся.

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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В Израиле // 7 сентября 2014 г.
Илану Бен-Ами предъявлено обвинительное заключение за убийство бывшей жены
// NEWSru.co.il // В Израиле // 18 августа 2014 г.
Гитарист Илан Бен Ами сознался в убийстве своей бывшей жены
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Гитарист Илан Бен Ами задержан полицией по подозрению в убийстве







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Вторник, 31 января 2017 г.
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