Протест эфиопской общины: итоги и цифры

В акции протеста эфиопской общины против "полицейского произвола", состоявшейся накануне в Тель-Авиве, приняли участие около 20 тысяч человек. В отличие от схожего мероприятия 2015 года, на этот раз руководство полиции предпочло сократить присутствие полицейских до минимума, снабдив каждого из них индивидуальной видеокамерой.

Основная часть мероприятия прошла без особых инцидентов. Полиция не стала вмешиваться даже когда демонстранты, вопреки запрету, блокировали движение транспорта на шоссе Аялон, на шесть часов парализовав одну из основных транспортных артерий страны. Весь центр Израиля между Ришон ле-Ционом и Герцлией превратился в одну большую дорожную пробку.

Однако около 20:30, после завершения митинга на площади Рабина, когда демонстранты должны были начать расходиться, несколько десятков молодых людей начали забрасывать бутылками немногих присутствовавших полицейских, а затем пошли бить витрины магазинов и стекла автомобилей, переворачивать столы, поджигать мусорные баки на улицах Ибн-Гвироль и Арлозоров. Многие участники беспорядков были в масках.

На этом этапе в ситуацию вмешалось спецподразделение полиции по подавлению беспорядков ЯСАМ, а также конная полиция. В ходе столкновений ранения получили 6 сотрудников полиции и 5 демонстрантов. 11 участников беспорядков были задержаны (двое из них позднее были освобождены).

Организаторы демонстрации в большинстве своем заявляли, что не имеют отношения к буянившей молодежи, однако прозвучали и обвинения в адрес полиции в "непропорциональном применении силы".

Портал ynet цитирует одну из участниц демонстрации Ронит Горовиц: "Не могу отрицать, что кто-то начал кидать камни, но реакция полиции была чрезмерной, на них бросили сотни бойцов ЯСАМа. Они лишь выражали свою боль по поводу несправедливого убийства одного из них, а их всех выставили бунтовщиками".

В "Маариве" приводят слова одного из организаторов протеста: "Нашей молодежи нужен этот конфликт, ее гнев слишком велик, чтобы его сдерживать".

Только к 23:00 силам правопорядка удалось восстановить спокойствие в центре Тель-Авива. В центре города всю ночь продолжалось усиленное патрулирование, чтобы не допустить возобновления беспорядков.

Поводом для проведения массовой акции протеста была гибель 24-летнего Иегуды Биадгу, проживавшего в Бат-Яме. 18 января он был застрелен полицейским, которому угрожал ножом. Полиция прибыла к дому Иегуды Биадга после того, как в диспетчерскую поступило сообщение о неадекватном поведении молодого человека, в прошлом получившего боевую контузию. В полицию позвонили члены семьи Биадги и его соседи, слышавшие крики. Увидев сотрудников полиции на улице, Иегуда Биадгу, вооруженный большим кухонным ножом, побежал к ним. После того, как он проигнорировал требование остановиться, один из полицейских выстрелил в него, тяжело ранив. Позже он умер в больнице.

Родственники Биадги настаивают, что застреливший его полицейский превысил полномочия. Однако по свидетельству очевидца инцидента, давшего показания отделу расследования преступлений, совершенных полицейскими (МАХАШ), стрелявший полицейский действительно находился в ситуации, угрожавшей его жизни.





