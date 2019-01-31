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В Израиле

"Море ярости": ВМС ЦАХАЛа потопили судно условного противника. ВИДЕО

время публикации: 18:43 | последнее обновление: 19:19 блог версия для печати фото
"Море ярости": ВМС ЦАХАЛа потопили судно условного противника
"Море ярости": ВМС ЦАХАЛа потопили судно условного противника
"Море ярости": ВМС ЦАХАЛа потопили судно условного противника

Пресс-служба ЦАХАЛа разрешила к публикации информацию об учениях ВМС ЦАХАЛа, которые проходили 30 января в Средиземном море. В ходе учений отрабатывались действия ВМС по защите газовых платформ Израиля.

Согласно сценарию учений, в которых принимала участие флотилия ракетных катеров МВС ("Шайетет-3"), заминированное судно врага пыталось приблизиться к газовой платформе.

В ходе учений, проходивших под названием "Море ярости", с катеров ВМС ЦАХАЛа были запущены четыре стокилограммовых ракеты класса "море-море". В армейской пресс-службе отмечают, что запуск этих ракет требовал координации действий между воздушными и морскими силами, а также высокой точности.

Катера "Шайетет-3" успешно справились с поставленной задачей: корабль условного противника был потоплен.

Полковник Гай Голдфарб, командир "Шайетет-3", сообщил, что во время учений корабль врага изображало небольшое списанное судно "Эяль", подлежавшее утилизации.

В армии отмечают, что подготовка к этим учениям продолжалась два с половиной месяцев. В этот период были изучены сценарии десятков возможных атак на стратегические объекты с учетом имеющегося опыта у Израиля и других морских держав.



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