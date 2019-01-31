Изменения на политической карте Израиля. Опрос NEWSru.co.il

Общенациональные опросы показывают, что после первого программного выступления лидера новой партии "Хосэн ле-Исраэль" Бени Ганца и присоединения к ней списка ТЭЛЕМ под руководством Моше Яалона этот блок значительно опережает партию "Еш Атид" Яира Лапида, которая еще недавно считалась основным конкурентом "Ликуда" под руководством Биньямина Нетаниягу на выборах в Кнессет 21-го созыва.

Не исключается, что к "Хосэн ле-Исраэль" вскоре присоединятся другие партии, находящиеся на грани электорального барьера, например партия "Гешер" Орли Леви-Абукасис.

СМИ обсуждают, возможен ли блок Ганца и Лапида и способен ли такой союз привести к смене власти в стране.

Изменился расклад сил в левом лагере. "Сионистский лагерь" прекратил существование, "Авода" уже не воспринимается как реальная альтернатива правым (праймериз намечены на 11 февраля), "А-Тнуа" на грани прохождения электорального барьера. 14 февраля состоятся праймериз в партии МЕРЕЦ.

В лагере арабских партий произошел раскол, ТААЛ под руководством Ахмада Тиби идет на выборы отдельным списком.

Правый лагерь: на следующей неделе будет названо имя нового лидера "Байт Иегуди" и состоятся праймериз в "Ликуде", которые определят предвыборный список партии власти, по опросам набирающей от 30 мандатов и более. Бецалель Смотрич недавно стал новым лидером "Ихуд Леуми", ожидаются переговоры об объединении с "Байт Иегуди". На этой неделе состоялись праймериз в партии "Зеут" Моше Фейглина. Позже ожидается публикация предвыборного списка новой правой партии ЦАЛАШ, лидерами которой являются Нафтали Беннет и Айелет Шакед.

На фоне происшедших и ожидаемых изменений на политической карте редакция NEWSru.co.il проводит очередной опрос по поводу предпочтений нашей аудитории. Предыдущий такой опрос мы проводили 24-25 декабря, сразу после объявления о досрочных выборах в Кнессет 21-го созыва. Нынешний опрос заметно отличается от предыдущего.

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