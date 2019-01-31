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31 января 2019 г.
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В Израиле

Изменения на политической карте Израиля. Опрос NEWSru.co.il

время публикации: 08:11 | последнее обновление: 08:11 блог версия для печати фото
Изменения на политической карте Израиля. Опрос NEWSru.co.il
Изменения на политической карте Израиля. Опрос NEWSru.co.il
Изменения на политической карте Израиля. Опрос NEWSru.co.il

Общенациональные опросы показывают, что после первого программного выступления лидера новой партии "Хосэн ле-Исраэль" Бени Ганца и присоединения к ней списка ТЭЛЕМ под руководством Моше Яалона этот блок значительно опережает партию "Еш Атид" Яира Лапида, которая еще недавно считалась основным конкурентом "Ликуда" под руководством Биньямина Нетаниягу на выборах в Кнессет 21-го созыва.

Не исключается, что к "Хосэн ле-Исраэль" вскоре присоединятся другие партии, находящиеся на грани электорального барьера, например партия "Гешер" Орли Леви-Абукасис.

СМИ обсуждают, возможен ли блок Ганца и Лапида и способен ли такой союз привести к смене власти в стране.

Изменился расклад сил в левом лагере. "Сионистский лагерь" прекратил существование, "Авода" уже не воспринимается как реальная альтернатива правым (праймериз намечены на 11 февраля), "А-Тнуа" на грани прохождения электорального барьера. 14 февраля состоятся праймериз в партии МЕРЕЦ.

В лагере арабских партий произошел раскол, ТААЛ под руководством Ахмада Тиби идет на выборы отдельным списком.

Правый лагерь: на следующей неделе будет названо имя нового лидера "Байт Иегуди" и состоятся праймериз в "Ликуде", которые определят предвыборный список партии власти, по опросам набирающей от 30 мандатов и более. Бецалель Смотрич недавно стал новым лидером "Ихуд Леуми", ожидаются переговоры об объединении с "Байт Иегуди". На этой неделе состоялись праймериз в партии "Зеут" Моше Фейглина. Позже ожидается публикация предвыборного списка новой правой партии ЦАЛАШ, лидерами которой являются Нафтали Беннет и Айелет Шакед.

На фоне происшедших и ожидаемых изменений на политической карте редакция NEWSru.co.il проводит очередной опрос по поводу предпочтений нашей аудитории. Предыдущий такой опрос мы проводили 24-25 декабря, сразу после объявления о досрочных выборах в Кнессет 21-го созыва. Нынешний опрос заметно отличается от предыдущего.

Изменения на политической карте Израиля. Выскажите ваше мнение
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// NEWSru.co.il // В Израиле // 30 января 2019 г.
Опросы: взлет "Хосэн ле-Исраэль", обвал "Еш Атид" и всеобщий хаос





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Четверг, 31 января 2019 г.
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