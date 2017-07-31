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В Израиле

Министр внутренних дел Арье Дери будет допрошен полицией в четвертый раз

время публикации: 19:12 | последнее обновление: 19:12 блог версия для печати фото
Министр внутренних дел Арье Дери будет допрошен полицией в четвертый раз

Полиция намерена в четвертый раз допросить министра внутренних дел и главу партии ШАС Арье Дери. Об этом сообщила радиостанция "Кан Бет".

Ожидается, что на следующей неделе Дери придет на встречу со следователями отдела по борьбе с организованной преступностью (ЛАХАВ-433) в Лоде.

Следователи обратились к министру и его адвокату Навот Тель-Цур с просьбой подтвердить время встречи.

Адвокат Арье Дери заявил журналистам, что речь не идет о новых подозрениях в адрес министра. Дери будет допрошен в рамках уже ведущегося расследования.

Последний раз следователи встречались с Арье Дери 14 июля.

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