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В Израиле

Управление древностей представило рукопись "Плача Иеремии", написанную накануне разрушения Храма

время публикации: 13:26 | последнее обновление: 13:30 блог версия для печати фото
Управление древностей представило рукопись "Плача Иеремии", написанную накануне разрушения Храма
Управление древностей представило рукопись "Плача Иеремии", написанную накануне разрушения Храма

Вечером 31 июля начинается Девятое ава – день еврейского национального траура, установленный в память о разрушении Первого и Второго иерусалимских храмов. Эта дата стала выражением преследований, сопровождавших евреев за тысячелетия истории.

В канун траурного дня главный сефардский раввин Йцхак Йосеф и заместитель министра финансов Ицхак Коэн посетили лабораторию по сохранению свитков Мертвого моря Управления древностей. Им была показана старейшая рукопись "Плача Иеремии" – книги, традиционно читаемой 9 ава.

Возраст рукописи, найденной в Кумране на берегу Мертвого моря. составляет около 2.000 лет. "Плач Иеремии", известный также как "свиток Эйха" по первому слову текста, означающему "как", рассказывает о разрушении Иерусалима вавилонским царем Навуходоносором в 586 году до нашей эры.

Книга, состоящая из пяти глав, - одна из наиболее важных в еврейской традиции. Она не только рассказывает о страданиях евреев, но и задается вопросом, почему Всевышний их допустил. Этот вопрос евреям приходилось задавать на всем протяжении своей истории.

"Свитки Мертвого моря – самое ранее свидетельство непрерывности еврейской традиции, насчитывающей тысячелетия. Это наше национальное достояние", - заявил главный сефардский раввин после того, как прочел первую главу древней рукописи. Он признался, что ему трудно скрыть чувства.

"Мы храним эти свитки, ведь их содержание – именно то, что сохранило еврейский народ на протяжении двух тысячелетий изгнания. Мы должны передать эстафету нашим потомком. Об этом свидетельствует и визит высоких гостей", - сказал начальник Управления древностей Исраэль Хасон.

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// NEWSru.co.il // В Израиле // 26 июля 2015 г.
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