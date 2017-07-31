Управление древностей представило рукопись "Плача Иеремии", написанную накануне разрушения Храма

Вечером 31 июля начинается Девятое ава – день еврейского национального траура, установленный в память о разрушении Первого и Второго иерусалимских храмов. Эта дата стала выражением преследований, сопровождавших евреев за тысячелетия истории.

В канун траурного дня главный сефардский раввин Йцхак Йосеф и заместитель министра финансов Ицхак Коэн посетили лабораторию по сохранению свитков Мертвого моря Управления древностей. Им была показана старейшая рукопись "Плача Иеремии" – книги, традиционно читаемой 9 ава.

Возраст рукописи, найденной в Кумране на берегу Мертвого моря. составляет около 2.000 лет. "Плач Иеремии", известный также как "свиток Эйха" по первому слову текста, означающему "как", рассказывает о разрушении Иерусалима вавилонским царем Навуходоносором в 586 году до нашей эры.

Книга, состоящая из пяти глав, - одна из наиболее важных в еврейской традиции. Она не только рассказывает о страданиях евреев, но и задается вопросом, почему Всевышний их допустил. Этот вопрос евреям приходилось задавать на всем протяжении своей истории.

"Свитки Мертвого моря – самое ранее свидетельство непрерывности еврейской традиции, насчитывающей тысячелетия. Это наше национальное достояние", - заявил главный сефардский раввин после того, как прочел первую главу древней рукописи. Он признался, что ему трудно скрыть чувства.

"Мы храним эти свитки, ведь их содержание – именно то, что сохранило еврейский народ на протяжении двух тысячелетий изгнания. Мы должны передать эстафету нашим потомком. Об этом свидетельствует и визит высоких гостей", - сказал начальник Управления древностей Исраэль Хасон.