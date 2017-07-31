Житель Кирьят-Аты обвиняется в непредумышленном убийстве на вечеринке в лесу Эльяким

В понедельник, 31 июля, прокуратура Хайфского округа предъявила 21-летнему жителю Кирьят-Аты Тирану Зазану обвинение в непредумышленном убийстве 22-летнего Моше Ашкенази из Мигдаль а-Эмека.

Преступление было совершено вечером 24 июня во время молодежной вечеринки в лесу Эльяким недалеко от Йокнеама.

Зазан нанес Ашкенази ножевые ранения, от которых тот скончался. Согласно обвинению, между двумя мужчинами был конфликт из-за денег. Зазан также обвиняется в нанесении травм, угрозах и незаконном ношении холодного оружия.

Во время драки в лесу Эльяким были ранены еще четыре человека. Состояние одного из пострадавших оценивалось как средней степени тяжести.