31 июля 2017 г.
последняя новость: 12:44
Названо опасное пищевое сочетание
Лопес напугала фанатов пупками
Пугачева затмила невесту внука
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
11:56 Житель Кирьят-Аты обвиняется в непредумышленном убийстве на вечеринке в лесу Эльяким
11:23 Полиция задержала 33 подозреваемых в беспорядках в Иерусалиме
11:09 Скончался рабочий, упавший на стройплощадке в Хайфе
10:51 Полиция задержала пятерых подозреваемых в поджогах в Яффо
10:27 Пятерым арабам предъявлены обвинения в подстрекательствах к террору
10:02 Двое рабочих получили тяжелые травмы в результате падения на стройплощадке в Хайфе
09:51 Изменена система доступа к страницам NEWSru.co.il при заходе с мобильных телефонов
09:26 В Объединенном арабском списке возник раскол
09:20 Вспыхнул пожар в Йесуд а-Маале, подозрение на поджог
09:17 Пляжи Ашкелона и Нетании окрасятся в черный цвет из-за турецкого песка
В Израиле

Житель Кирьят-Аты обвиняется в непредумышленном убийстве на вечеринке в лесу Эльяким

время публикации: 11:56 | последнее обновление: 11:56 блог версия для печати фото
Житель Кирьят-Аты обвиняется в непредумышленном убийстве на вечеринке в лесу Эльяким

В понедельник, 31 июля, прокуратура Хайфского округа предъявила 21-летнему жителю Кирьят-Аты Тирану Зазану обвинение в непредумышленном убийстве 22-летнего Моше Ашкенази из Мигдаль а-Эмека.

Преступление было совершено вечером 24 июня во время молодежной вечеринки в лесу Эльяким недалеко от Йокнеама.

Зазан нанес Ашкенази ножевые ранения, от которых тот скончался. Согласно обвинению, между двумя мужчинами был конфликт из-за денег. Зазан также обвиняется в нанесении травм, угрозах и незаконном ношении холодного оружия.

Во время драки в лесу Эльяким были ранены еще четыре человека. Состояние одного из пострадавших оценивалось как средней степени тяжести.

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В Израиле // 25 июня 2017 г.
Опубликовано имя молодого человека, убитого в драке в лесу Эльяким
// NEWSru.co.il // В Израиле // 24 июня 2017 г.
Поножовщина в лесу Эльяким, убит юноша
// NEWSru.co.il // В Израиле // 11 июня 2017 г.
Поножовщина в Яффо, ранен молодой мужчина
// NEWSru.co.il // В Израиле // 31 мая 2017 г.
В Яффо застрелены мужчина и женщина







  Rating@Mail.ru  
Понедельник, 31 июля 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017