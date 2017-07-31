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В Израиле

Израильская арабка задержана с деньгами, которые дал ХАМАС на теракт

время публикации: 17:15 | последнее обновление: 17:17 блог версия для печати

Сотрудники Общей службы безопасности (ШАБАК) задержали жительницу Джальджулии по подозрению в причастности к финансированию террора. Женщина должна была передать своим сыновьям деньги, которые предназначались для подготовки и осуществления теракта.

Хаят Факи была задержана сотрудниками служб безопасности, когда она возвращалась из Калькилии на территорию Израиля. Во время обыска у нее была обнаружена крупная сумма денег, предположительно, полученная от боевиков ХАМАС и предназначавшаяся для Фараса Факи и Адама Факи.

Сыновья женщины были задержаны в мае 2017 года после того, как они совершили несколько сделок по приобретению оружия и боеприпасов. Они подозреваются в подготовке теракта, который должен был стать ответом на "убийство Израилем активиста ХАМАС Мазена Фукахи".

По данным ШАБАК, теракт готовился при поддержке сводного брата подозреваемых, Мухаммада Факи, проживающего в секторе Газы и состоящего в "Бригадах Изаддина аль-Касама" (боевом крыле ХАМАС). Также в подготовке теракта принимал участие Хасан Джабари, брат Ахмеда Джабари, главы боевого крыла ХАМАС, погибшего в 2012 году во время операции "Облачный столп".

Фарас Факи и Адам Факи в настоящее время ожидают начала суда по их делу.



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