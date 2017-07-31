31 июля 2017 г.
последняя новость: 15:02
Названо опасное пищевое сочетание
Лопес напугала фанатов пупками
Пугачева затмила невесту внука
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
15:02 На шоссе №60 произошло ДТП с участием израильского и палестинского грузовиков
14:46 Хакеры украли документы по обеспечению кибербезопасности ЦАХАЛа
14:22 Молодой мужчина получил тепловой удар в Кирьят-Яме, он находится в тяжелом состоянии
14:05 Учитель в начальной школе обвиняется в развратных действиях в отношении учащихся
13:29 В арабских деревнях изъяты оружие и боеприпасы
13:26 Управление древностей представило рукопись "Плача Иеремии", написанную накануне разрушения Храма
11:56 Житель Кирьят-Аты обвиняется в непредумышленном убийстве на вечеринке в лесу Эльяким
11:23 Полиция задержала 33 подозреваемых в беспорядках в Иерусалиме
11:09 Скончался рабочий, упавший на стройплощадке в Хайфе
10:51 Полиция задержала пятерых подозреваемых в поджогах в Яффо
В Израиле

Хакеры украли документы по обеспечению кибербезопасности ЦАХАЛа

время публикации: 14:46 | последнее обновление: 15:09 блог версия для печати фото
Хакеры украли документы по обеспечению кибербезопасности ЦАХАЛа
Хакеры украли документы по обеспечению кибербезопасности ЦАХАЛа
Хакеры украли документы по обеспечению кибербезопасности ЦАХАЛа

Хакеры взломали компьютерные системы американской компании кибербезопасности Fireeye, похитив значительное количество секретной и конфиденциальной информации, включая внутреннюю переписку и документы по работе с клиентами.

Компания Fireeye является одной из крупнейших компаний в сфере обеспечения защиты информации. Она специализируется на защите инфраструктурных объектов, банков и финансовых институтов, силовых структур и промышленных предприятий.

Среди клиентов израильского филиала компании – Армия обороны Израиля, правительственные структуры, банки и крупные хайтек-компании, отмечает "Калькалист".

Как сообщает портал TNW, хакерам удалось получить доступ к компьютеру ведущего аналитика по сбору информации о киберугрозах Ади Переца, работающего в компании Mandiant Security, "дочке" Fireeye.

Согласно порталу, хакеры около года получали информацию из компьютера Переца в рамках "операции #LeakTheAnalyst" ("Слей аналитика").

Добычей хакеров стали конфигурации сетей, анализ киберугроз для ЦАХАЛа, рабочие планы компании и много другой информации, которая была выложена ими в интернет.

При публикации о хищении информации авторы взлома оставили следующее сообщение:

"Никто не понимает уровня самоотверженности, необходимого для взлома сильно укрепленной сети, когда надо обойти все установленные для защиты сети системы, писать код и взламывать не ради денег, а ради удовольствия побывать там, где не может быть никто. Иногда всезнайки-профессионалы пытаются прочитать твой больной разум и сорвать твои планы. Долгое время мы, 31337 хакеров, пытались избегать этих модных "аналитиков", которые пытаются отследить нас по "отпечаткам следов наших атак" и доказать, что они лучше нас. В рамках операции #LeakTheAnalyst мы будем отслеживать их в Facebook, Linked-in, Tweeter и так далее, выкладывать всю их информацию, портить им репутацию, и к черту последствия".



- Обсудить на странице NEWSru.co.il в Facebook

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В Израиле // 28 июня 2017 г.
США и Израиль объединяют усилия на фоне новых киберугроз
// NEWSru.co.il // В Израиле // 20 марта 2017 г.
Кибервойны ЦАХАЛа: атаки и защита городов покемонов
// NEWSru.co.il // В Израиле // 28 февраля 2017 г.
ESET: "троянский" вирус выдает себя за секретный документ ЦАХАЛа
// NEWSru.co.il // В Израиле // 16 февраля 2017 г.
ТАСС: "Лаборатория Касперского" привлечена к расследованию кибератаки на солдат ЦАХАЛа
// NEWSru.co.il // В Израиле // 2 февраля 2017 г.
К 9 годам тюрьмы приговорен хакер и продюсер шоу "Рождение звезды" из сектора Газы
// NEWSru.co.il // В Израиле // 11 января 2017 г.
Хакеры ХАМАС под видом "еврейских девушек" проникли в телефоны солдат ЦАХАЛа







  Rating@Mail.ru  
Понедельник, 31 июля 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017