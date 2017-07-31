Хакеры украли документы по обеспечению кибербезопасности ЦАХАЛа

Хакеры взломали компьютерные системы американской компании кибербезопасности Fireeye, похитив значительное количество секретной и конфиденциальной информации, включая внутреннюю переписку и документы по работе с клиентами.

Компания Fireeye является одной из крупнейших компаний в сфере обеспечения защиты информации. Она специализируется на защите инфраструктурных объектов, банков и финансовых институтов, силовых структур и промышленных предприятий.

Среди клиентов израильского филиала компании – Армия обороны Израиля, правительственные структуры, банки и крупные хайтек-компании, отмечает "Калькалист".

Как сообщает портал TNW, хакерам удалось получить доступ к компьютеру ведущего аналитика по сбору информации о киберугрозах Ади Переца, работающего в компании Mandiant Security, "дочке" Fireeye.

Согласно порталу, хакеры около года получали информацию из компьютера Переца в рамках "операции #LeakTheAnalyst" ("Слей аналитика").

Добычей хакеров стали конфигурации сетей, анализ киберугроз для ЦАХАЛа, рабочие планы компании и много другой информации, которая была выложена ими в интернет.

При публикации о хищении информации авторы взлома оставили следующее сообщение:

"Никто не понимает уровня самоотверженности, необходимого для взлома сильно укрепленной сети, когда надо обойти все установленные для защиты сети системы, писать код и взламывать не ради денег, а ради удовольствия побывать там, где не может быть никто. Иногда всезнайки-профессионалы пытаются прочитать твой больной разум и сорвать твои планы. Долгое время мы, 31337 хакеров, пытались избегать этих модных "аналитиков", которые пытаются отследить нас по "отпечаткам следов наших атак" и доказать, что они лучше нас. В рамках операции #LeakTheAnalyst мы будем отслеживать их в Facebook, Linked-in, Tweeter и так далее, выкладывать всю их информацию, портить им репутацию, и к черту последствия".





