1 августа в Эйлате и Рамат-Негев начнутся плановые учения ЦАХАЛа

Во вторник, 1 августа, на территории поселка Питхат-Ницна (региональный совет Рамат Негев) и Эйлате начнутся учения ЦАХАЛа.

Учения продлятся до среды, 2 августа. В ходе учений в упомянутых районах будет наблюдаться интенсивное движение военного транспорта и спасательных служб.

Из пресс-службы ЦАХАЛа передали, что речь идет о заранее запланированных учениях, которые не связаны с какой-либо оперативной причиной. Целью учений, согласно сообщению армейской пресс-службы, является поддержание боеготовности армейских подразделений.