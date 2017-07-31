Полиция усилила меры безопасности в Иерусалиме накануне 9 ава

Вечером 31 июля для евреев наступает день траура в память о разрушении Первого и Второго храмов в Иерусалиме.

Пост начинается с вечера 8 ава за несколько минут до захода солнца и заканчивается после появления звезд на небе вечером 9 ава. От заката до заката евреи ничего не едят, не пьют, не надевают кожаную обувь. Это единственный день в году, когда еврей не имеет права изучать Тору, так как она считается источником радости.

Пресс-служба полиции сообщила об усилении мер безопасности в Иерусалиме накануне 9 ава. Полицейские, пограничники и добровольцы будут участвовать в поддержании порядка в стенах Старого города, и рядом с ним. Также будут усилена охрана синагог.

Вечером 31 июля в Иерусалиме пройдет марш крайне правого движения "Женщины в зеленом". Активистки движения пройдут от парка Независимости (Ган Ацмаут) до Мусорных ворот Старого города. Марш начнется в 22:00 и по ходу его движения будет перекрываться движение транспорта.

1 августа с 17:00 будет запрещен въезд частного транспорта на территорию Старого города.