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В Израиле

Более 100 иерусалимских педиатров написали письмо главе правительства

время публикации: 19:48 | последнее обновление: 19:48 блог версия для печати фото
Более 100 иерусалимских педиатров написали письмо главе правительства

Более 100 детских врачей из Иерусалима и пригородов столицы потребовали от главы правительства способствовать разрешению кризиса, ставшего результатом увольнения врачей из отделения детской онкогематологии больницы "Адаса".

В письме, адресованном Биньямину Нетаниягу, педиатры указали, что ситуация c оказанием медицинской помощи детям с онкогематологическими заболеваниями из Иерусалима и пригородов, требует его вмешательства, поскольку она без его вмешательства вряд ли изменится к лучшему. Врачи указывают, что из-за нехватки специалистов необходимого профиля на работающих врачей ложится огромная нагрузка, а дети вынуждены ждать своей очереди для получения лечения.

В новостном сюжете радиостанции "Кан Бет", первой рассказавшей об обращении врачей к главе правительства, указывается, что все дети, получавшие медицинскую помощь в "Адасе" после увольнения врачей были переведены в больницы в центре страны: "Шиба", "Ихилов" и "Шнайдер". Для получения лечения дети вынуждены ездить из Иерусалима в другие города. Родители больных детей продолжают добиваться открытия отделения детской онкогематологии в больнице "Шаарей Цедек", однако против такого решения выступает минздрав.

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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
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// NEWSru.co.il // В Израиле // 10 августа 2016 г.
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// NEWSru.co.il // Здоровье // 24 мая 2017 г.
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// NEWSru.co.il // Здоровье // 15 мая 2017 г.
Родители пациентов детской онкогематологии "Адасы" проведут демонстрацию у дома главы правительства
// NEWSru.co.il // Здоровье // 3 мая 2017 г.
Еще трое врачей увольняются из отделения детской онкогематологии "Адасы"







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