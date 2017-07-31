В понедельник, 31 июля, министр обороны Авигдор Либерман посетил призывной пункт "Мейтав" (бывший БАКУМ). Министр пообщался с призывниками, которые будут проходить службу в артиллерийских войсках, заслушал рапорты командира призывной части "Мейтав", полковника Йоси Мацлиах и начальника отдела планирования кадрового управления ЦАХАЛа, бригадного генерала Эрана Шани.

Министр обороны получил отчет о процессе прохождения летнего призыва, об изменениях, в том числе и технологических, которые собирается провести "Мейтав" и о задачах, которые стоят перед отделом призыва.

Авигдор Либерман также провел встречу с призывниками в артиллерийские войска, расспросил их об ожиданиях от армейской службы, о том как проходил процесс их призыва и пожелал им успешной и легкой службы.

"Этим утром я встретился с призывниками, которые будут служить в артиллерии. Я увидел отличных ребят и прекрасные семьи. Я горжусь вами, горжусь каждым из вас. Вы молодцы!", - написал после окончания визита министр обороны Либерман на своей странице в Facebook.