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В Израиле

Пляжи Ашкелона и Нетании окрасятся в черный цвет из-за турецкого песка

время публикации: 09:17 | последнее обновление: 09:17 блог версия для печати фото
Пляжи Ашкелона и Нетании окрасятся в черный цвет из-за турецкого песка

Израиль импортирует из Турции миллион кубометров песка черного и серого цвета с целью спасения прибрежных утесов в районе Ашкелона и Нетании.

Как сообщает "Гаарец", турецкий песок крупнее и грубее израильского. Осуществлять работы по "рассеиванию песка" со специальных судов будет бельгийская компания Jan de Nul.

Издание отмечает, что попытки использовать для этой цели израильский песок провалились, поскольку он слишком мелкий.

Работы будут осуществлены в течение недели-двух после окончания купального сезона.

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