Изменена система доступа к страницам NEWSru.co.il при заходе с мобильных телефонов

На прошлой неделе были внесены изменения в систему доступа к сайту NEWSru.co.il при заходе на страницы нашего ресурса с мобильных телефонов.

Теперь в подобной ситуации в верхней части страницы пользователям предлагается перейти на мобильную версию сайта или перейти на мобильную версию и запомнить сделанный выбор (в этом случае при последующих заходах на NEWSru.co.il со смартфона читатель всегда будет видеть мобильную версию сайта).

Если посетитель хочет продолжать читать наш сайт в привычном виде, он может игнорировать предложение перехода на мобильную версию.

Напомним, что также существует отдельное приложение "Новости Израиля – NEWSru.co.il" для мобильных устройств, использующих операционную систему Android.