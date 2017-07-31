31 июля 2017 г.
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В Израиле

Изменена система доступа к страницам NEWSru.co.il при заходе с мобильных телефонов

время публикации: 09:51 | последнее обновление: 09:51 блог версия для печати фото
Изменена система доступа к страницам NEWSru.co.il при заходе с мобильных телефонов

На прошлой неделе были внесены изменения в систему доступа к сайту NEWSru.co.il при заходе на страницы нашего ресурса с мобильных телефонов.

Теперь в подобной ситуации в верхней части страницы пользователям предлагается перейти на мобильную версию сайта или перейти на мобильную версию и запомнить сделанный выбор (в этом случае при последующих заходах на NEWSru.co.il со смартфона читатель всегда будет видеть мобильную версию сайта).

Если посетитель хочет продолжать читать наш сайт в привычном виде, он может игнорировать предложение перехода на мобильную версию.

Напомним, что также существует отдельное приложение "Новости Израиля – NEWSru.co.il" для мобильных устройств, использующих операционную систему Android.

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// NEWSru.co.il // В Израиле // 28 января 2015 г.
Мобильная версия NEWSru.co.il для Android: почти 12 тысяч пользователей







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