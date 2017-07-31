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В Израиле

В арабских деревнях изъяты оружие и боеприпасы

время публикации: 13:29 | последнее обновление: 14:14 блог версия для печати фото
В арабских деревнях изъяты оружие и боеприпасы
В арабских поселениях изъяты оружие и боеприпасы
В арабских поселениях изъяты оружие и боеприпасы
ВСЕ ФОТО

В ходе обыска в квартире в деревне Бани Наим в районе Хеврона было изъято множество боеприпасов, включая пули для пистолетов, пули для автоматической винтовки М16, осветительные ракеты, шоковые гранаты и обоймы. Об этом в понедельник, 31 июля, сообщает пресс-служба полиции.

Также были конфискованы старинные монеты, которые передали в Управление древностей. Хозяин квартиры задержан.

Во дворе дома в местном совете Джиср аз-Зарка в Хайфском округе был обнаружен пистолет-пулемет "Карл Густав". Полиция задержала 20-летнего мужчину по подозрению в незаконном хранении оружия.

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