В арабских деревнях изъяты оружие и боеприпасы

В ходе обыска в квартире в деревне Бани Наим в районе Хеврона было изъято множество боеприпасов, включая пули для пистолетов, пули для автоматической винтовки М16, осветительные ракеты, шоковые гранаты и обоймы. Об этом в понедельник, 31 июля, сообщает пресс-служба полиции.

Также были конфискованы старинные монеты, которые передали в Управление древностей. Хозяин квартиры задержан.

Во дворе дома в местном совете Джиср аз-Зарка в Хайфском округе был обнаружен пистолет-пулемет "Карл Густав". Полиция задержала 20-летнего мужчину по подозрению в незаконном хранении оружия.