СМИ: государственный свидетель по делу субмарин дал показания против адвоката Биньямина Нетаниягу

Вечером в воскресенье, 30 июля, Второй и Десятый канал ИТВ сообщили, что государственный свидетель по делу о субмаринах Мики Ганор для показания против адвоката Давида Шимрона.

Согласно опубликованной информации, Шимрон должен был получить 20% комиссионных посредника при сделке о продаже трех подводных лодок Германией Израилю. Общая сумма комиссионных, которые должен был получить Шимрон, составляет по словам Ганора, не менее двадцати миллионов шекелей. Напомним, что в ходе сделки, Шимрон выступал в роли адвоката Мики Ганора. Одновременно он является адвокатом и приближенным премьер-министра Биньямина Нетаниягу.

31 июля "Гаарец" цитирует комментарий приближенных Давида Шимрона, которые категорически отвергли опубликованную информацию. "Утверждения, о которых идет речь, столь далеки от действительности, что трудно поверить, что это слова государственного свидетеля. Как бы то ни было, все действия Давида Шимрона были в рамках закона. Он представлял Мики Ганора в вопросе подписания контракта с концерном ThyssenKrupp", – отмечают в окружении адвоката.

В настоящий момент Шимрон находится за границей. Как пишет "Гаарец", полиция не сообщила о намерении вновь допросить его.

Напомним, что Мики Ганору, который был посредником между Израилем и немецкой компанией ThyssenKrupp при заключении сделки о приобретении подводных лодок, предоставлен статус государственного свидетеля в обмен на его согласие сообщить все, что ему известно по так называемому "делу 2000". Как сообщил Десятый канал ИТВ, полиция и прокуратура взвешивают возможность предоставить Ганору полный иммунитет и не предъявлять ему обвинений. Ганор подозревается в мошенничестве, отмывании денег и вступлении в преступный сговор.

Как сообщалось ранее, Ганор также готов дать показания по "делу хранилища аммиака в Хайфе". Предположительно, он добивался того, чтобы немецкая компания ThyssenKrupp, с которой была заключена сделка о приобретении подводных лодок, смогла заняться строительством завода по производству аммиака в Негеве. Этот завод должен был заменить хранилище аммиака в Хайфе.

25 июля посольство Кипра в Тель-Авиве уведомило МИД Израиля, что бизнесмен Мики Ганор лишен звания почетного консула. Это решение Кипр принял на фоне подозрений в отношении Ганора.