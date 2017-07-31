Прогноз погоды на 31 июля: солнечно и жарко, повышение температуры

Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в понедельник, 31 июля, будет солнечно и жарко. Температура воздуха повысится. На побережье – высокая влажность воздуха.

В Иерусалиме – 22-33 градусов, в Тель-Авиве – 25-31, в Хайфе – 24-30, в Эйлате – 30-41. В Беэр-Шеве – 24-36, в Мицпе-Рамоне –21-34, на побережье Мертвого моря – 30-41, в Ашкелоне – 26-31, в Ариэле – 23-33, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 27-40, на Голанских высотах – 23-37.

Температура воды в Средиземном море – 31 градус, высота волн – 60-120 см.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть западный ветер (до 25 км/ч), в районе Хайфы – западный (до 25 км/ч), в районе озера Кинерет – южный (до 30 км/ч), в районе Эйлатского залива – северо-восточный (до 30 км/ч).

Во вторник – без существенных изменений. В среду-четверг температура немного понизится.