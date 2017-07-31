31 июля 2017 г.
последняя новость: 05:52
Названо опасное пищевое сочетание
Лопес напугала фанатов пупками
Пугачева затмила невесту внука
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
05:44 Прогноз погоды на 31 июля: солнечно и жарко, повышение температуры
22:39 Увеличена высота ограждения вокруг гробницы Рахели
22:13 16-летняя израильтянка требует от порносайтов удалить видео с ее участием
20:34 Возле "Бейт-Берл" обнаружен 100-летний неразорвавшийся артиллерийский снаряд
20:27 Араб из Умм эль-Фахма, намеревавшийся совершить теракт в Тель-Авиве, сдался полиции
20:05 Начальник Генштаба пообещал со всей серьезностью отнестись к просьбе Азарии об амнистии
18:56 На КПП возле Хеврона армейские парамедики оказали первую помощь арабскому мальчику
17:59 Эльор Азария начнет отбывать наказание через 10 дней
17:28 Адвокат Эльора Азарии намерен опротестовать решение суда
17:05 Из горящей квартиры в Тель-Авиве спасен 70-летний мужчина
В Израиле

Прогноз погоды на 31 июля: солнечно и жарко, повышение температуры

время публикации: 05:44 | последнее обновление: 05:44 блог версия для печати фото
Прогноз погоды на 31 июля: солнечно и жарко, повышение температуры

Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в понедельник, 31 июля, будет солнечно и жарко. Температура воздуха повысится. На побережье – высокая влажность воздуха.

В Иерусалиме – 22-33 градусов, в Тель-Авиве – 25-31, в Хайфе – 24-30, в Эйлате – 30-41. В Беэр-Шеве – 24-36, в Мицпе-Рамоне –21-34, на побережье Мертвого моря – 30-41, в Ашкелоне – 26-31, в Ариэле – 23-33, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 27-40, на Голанских высотах – 23-37.

Температура воды в Средиземном море – 31 градус, высота волн – 60-120 см.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть западный ветер (до 25 км/ч), в районе Хайфы – западный (до 25 км/ч), в районе озера Кинерет – южный (до 30 км/ч), в районе Эйлатского залива – северо-восточный (до 30 км/ч).

Во вторник – без существенных изменений. В среду-четверг температура немного понизится.

facebook







  Rating@Mail.ru  
Понедельник, 31 июля 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017