Министрам представлен план борьбы с многоженством

В понедельник, 31 июля, специальной министерской комиссии был представлен план по борьбе с полигамией. В первую очередь, план составлялся для борьбы с многоженством среди бедуинов.

Согласно данным, которые были представлены на совещании, пишет сайт Walla News, "лидером" по количеству полигамных браков среди мусульман в Израиле являются бедуины. По этому показателю бедуинские семьи также обошли мусульманское население Палестинской автономии. Более 16% бедуинских семей состоят из одного мужчины и нескольких женщин.

План был разработан при участии министра юстиции Айелет Шакед и включает в себя правовые шаги, предусматривает ужесточение контроля за соблюдением закона, а также ужесточение критериев выплаты социальных пособий. Кроме того, разработаны социальные и образовательные программы для этого сектора.

В рамках программы по борьбе с полигамией министерство юстиции продвигает поправку к закону, которая бы позволяла Институту национального страхования производить вычеты с уклоняющегося от уплаты алиментов мужчины без подачи иска. Это позволит решить проблему нехватки ресурсов в отделе "Битуах Леуми", занимающемся решением подобных вопросов.

Кроме того, предусмотрено ужесточение контроля соблюдением законодательного запрета на многоженство. За нарушение этого запрета предусмотрено тюремное заключение сроком до 5 лет.





