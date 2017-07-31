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В Израиле

Министрам представлен план борьбы с многоженством

время публикации: 15:34 | последнее обновление: 15:59 блог версия для печати фото
Министрам представлен план борьбы с многоженством

В понедельник, 31 июля, специальной министерской комиссии был представлен план по борьбе с полигамией. В первую очередь, план составлялся для борьбы с многоженством среди бедуинов.

Согласно данным, которые были представлены на совещании, пишет сайт Walla News, "лидером" по количеству полигамных браков среди мусульман в Израиле являются бедуины. По этому показателю бедуинские семьи также обошли мусульманское население Палестинской автономии. Более 16% бедуинских семей состоят из одного мужчины и нескольких женщин.

План был разработан при участии министра юстиции Айелет Шакед и включает в себя правовые шаги, предусматривает ужесточение контроля за соблюдением закона, а также ужесточение критериев выплаты социальных пособий. Кроме того, разработаны социальные и образовательные программы для этого сектора.

В рамках программы по борьбе с полигамией министерство юстиции продвигает поправку к закону, которая бы позволяла Институту национального страхования производить вычеты с уклоняющегося от уплаты алиментов мужчины без подачи иска. Это позволит решить проблему нехватки ресурсов в отделе "Битуах Леуми", занимающемся решением подобных вопросов.

Кроме того, предусмотрено ужесточение контроля соблюдением законодательного запрета на многоженство. За нарушение этого запрета предусмотрено тюремное заключение сроком до 5 лет.



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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В Израиле // 5 марта 2017 г.
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// NEWSru.co.il // В Израиле // 19 января 2017 г.
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// NEWSru.co.il // В Израиле // 19 августа 2015 г.
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