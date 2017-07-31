Шломо Гроних стал лауреатом премии имени Ури Орбаха за вклад в еврейскую культуру

В понедельник, 31 июля, министр просвещения Нафтали Беннет объявил лауреатов премии имени Ури Орбаха за вклад в еврейскую культуру.

Композитор и певец Шломо Гроних стал лауреатом в номинации "Дело жизни". В пояснении отборочной комиссии премии сказано, что он был первым, кто познакомил израильское общество с культурой евреев Эфиопии. Кроме того, "значительная часть творчества Грониха касается еврейских и израильских источников".

Премию в номинации "Еврейский танец" получил коллектив "Нога". Отмечается, что создание этого ансамбля стало прорывом в сфере искусства танца в религиозном секторе.

Лауреатом в этой номинации стал также хореограф Шломо Маман, который "внес еврейские традиции в танец" и "является неисчерпаемым источником творчества".

Министр по делам пенсионеров, депутат партии "Байт Иегуди", писатель и публицист Ури Орбах умер 16 февраля 2015 года. В 2016 году его именем была названа премия министерства просвещения, вручаемая деятелям еврейской культуры.