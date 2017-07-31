31 июля 2017 г.
последняя новость: 12:44
Названо опасное пищевое сочетание
Лопес напугала фанатов пупками
Пугачева затмила невесту внука
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
11:56 Житель Кирьят-Аты обвиняется в непредумышленном убийстве на вечеринке в лесу Эльяким
11:23 Полиция задержала 33 подозреваемых в беспорядках в Иерусалиме
11:09 Скончался рабочий, упавший на стройплощадке в Хайфе
10:51 Полиция задержала пятерых подозреваемых в поджогах в Яффо
10:27 Пятерым арабам предъявлены обвинения в подстрекательствах к террору
10:02 Двое рабочих получили тяжелые травмы в результате падения на стройплощадке в Хайфе
09:51 Изменена система доступа к страницам NEWSru.co.il при заходе с мобильных телефонов
09:26 В Объединенном арабском списке возник раскол
09:20 Вспыхнул пожар в Йесуд а-Маале, подозрение на поджог
09:17 Пляжи Ашкелона и Нетании окрасятся в черный цвет из-за турецкого песка
В Израиле

В Объединенном арабском списке возник раскол

время публикации: 09:26 | последнее обновление: 09:52 блог версия для печати фото
В Объединенном арабском списке образовался раскол

В понедельник, 31 июля, газета "Гаарец" сообщает, что фракция Объединенный арабский список находится на грани раскола из-за разногласий по вопросу о ротации между депутатами партий, составляющих список.

В соответствии с договоренностью между фракциями, через два года после начала работы Кнессета, двое депутатов от ХАДАШ и РААМ должны подать в отставку, и вместо них должны войти в Кнессет двое других политиков, что создаст паритетную ситуацию во фракции.

Ситуация изменилась после ухода из Кнессета депутата Баселя Ратаса. Партии, входящие во фракцию, требуют пересмотра соглашения и создания новой формулы, в соответствии с которой формируется список.

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В Израиле // 13 июля 2017 г.
Политические предпочтения читателей NEWSru.co.il. Итоги опроса







  Rating@Mail.ru  
Понедельник, 31 июля 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017