В Объединенном арабском списке возник раскол

В понедельник, 31 июля, газета "Гаарец" сообщает, что фракция Объединенный арабский список находится на грани раскола из-за разногласий по вопросу о ротации между депутатами партий, составляющих список.

В соответствии с договоренностью между фракциями, через два года после начала работы Кнессета, двое депутатов от ХАДАШ и РААМ должны подать в отставку, и вместо них должны войти в Кнессет двое других политиков, что создаст паритетную ситуацию во фракции.

Ситуация изменилась после ухода из Кнессета депутата Баселя Ратаса. Партии, входящие во фракцию, требуют пересмотра соглашения и создания новой формулы, в соответствии с которой формируется список.