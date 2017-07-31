Учитель в начальной школе обвиняется в развратных действиях в отношении учащихся

В понедельник, 31 июля, прокуратура Северного округа предъявила 27-летнему жителю Тверии, учителю в начальной школе, обвинение в развратных действиях в отношении несовершеннолетних.

Согласно обвинительному заключению, жертвами преступлений стали двое учеников мужчины. Учитель велел им под разными предлогами выйти из класса и проследовать за ним в укромное место, где и совершал развратные действия.

"Обвиняемый воспользовался юным возрастом несовершеннолетних, своим статусом и оказанным ему доверием", - сказано в обвинительном заключении.

Полиция подала в окружной суд в Нацерете просьбу о продлении ареста обвиняемому до окончания судебного процесса.