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В Израиле

Учитель в начальной школе обвиняется в развратных действиях в отношении учащихся

время публикации: 14:05 | последнее обновление: 14:05 блог версия для печати фото
Учитель в начальной школе обвиняется в развратных действиях в отношении учащихся

В понедельник, 31 июля, прокуратура Северного округа предъявила 27-летнему жителю Тверии, учителю в начальной школе, обвинение в развратных действиях в отношении несовершеннолетних.

Согласно обвинительному заключению, жертвами преступлений стали двое учеников мужчины. Учитель велел им под разными предлогами выйти из класса и проследовать за ним в укромное место, где и совершал развратные действия.

"Обвиняемый воспользовался юным возрастом несовершеннолетних, своим статусом и оказанным ему доверием", - сказано в обвинительном заключении.

Полиция подала в окружной суд в Нацерете просьбу о продлении ареста обвиняемому до окончания судебного процесса.

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