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В Израиле

Пятерым арабам предъявлены обвинения в подстрекательствах к террору

время публикации: 10:27 | последнее обновление: 10:27 блог версия для печати фото
Пятерым арабам предъявлены обвинения в подстрекательствах к террору

В понедельник, 31 июля, прокуратура Иерусалимского округа предъявила пятерым жителям арабской части Иерусалима, 17-26 лет, обвинения в подстрекательствах к террору, призывах к совершению терактов и других преступлениях.

Трое из них также обвиняются в публикации в соцсети Facebook постов, призывающих к насилию. Они были опубликованы после теракта на Храмовой горе, совершенного две с половиной недели назад.

В теракте погибли двое полицейских, еще один сотрудник правоохранительных органов получил ранения.

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