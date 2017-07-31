Пятерым арабам предъявлены обвинения в подстрекательствах к террору

В понедельник, 31 июля, прокуратура Иерусалимского округа предъявила пятерым жителям арабской части Иерусалима, 17-26 лет, обвинения в подстрекательствах к террору, призывах к совершению терактов и других преступлениях.

Трое из них также обвиняются в публикации в соцсети Facebook постов, призывающих к насилию. Они были опубликованы после теракта на Храмовой горе, совершенного две с половиной недели назад.

В теракте погибли двое полицейских, еще один сотрудник правоохранительных органов получил ранения.