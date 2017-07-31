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В Израиле

После жалобы женщины в Facebook жители Яффо "наказали" сексуального маньяка

время публикации: 20:20 | последнее обновление: 20:33 блог версия для печати фото
После жалобы женщины в Facebook жители Яффо "наказали" сексуального маньяка

В понедельник, 31 июля, на бульваре Сдерот Иерушалаим был жестоко избит араб с палестинских территорий, который, как полагают жители города, приставал на улице к женщинам и детям.

До приезда полиции толпа мужчин избивала предполагаемого педофила с помощью палок и бейсбольных бит, а когда он упал, его пинали ногами. Увидев полицейских мужчины разошлись, оставив свою жертву лежать на земле. Однако, увидев приближающихся полицейских, избитый мужчина попытался скрыться. Но он был задержан полицейскими.

Днем ранее в сообществе жителей Яффо в Facebook женщина опубликовала фотографию мужчины, который, по ее словам, подстерегал женщин и девочек в районе парка Давидоф в южном Яффо. В социальной сети также было опубликовано видео, на котором предполагаемый преступник пристает к женщине, одетой в соответствии с мусульманскими традициями.

В социальных сетях также была опубликована информация о том, что предполагаемый преступник является жителем Палестинской автономии и в прошлом уже задерживался полицией за преступления сексуального характера, однако был освобожден.

Менее суток потребовалось пользователям интернета из Яффо, чтобы найти человека с фотографии.

Фотографии и видео того, как толпа мужчин "наказывает маньяка", также была опубликована в Яффском сообществе в Facebook. Многие пользователи интернета осудили участников самосуда.



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