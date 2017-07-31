31 июля 2017 г.
последняя новость: 09:26
Названо опасное пищевое сочетание
Лопес напугала фанатов пупками
Пугачева затмила невесту внука
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
09:26 В Объединенном арабском списке образовался раскол
09:20 Вспыхнул пожар в Йесуд а-Маале, подозрение на поджог
09:17 Пляжи Ашкелона и Нетании окрасятся в черный цвет из-за турецкого песка
08:54 В Холоне автомобиль сбил женщину
08:18 В Тель-Авиве и Рамат-Гане закроются 147 групп продленного дня
07:33 СМИ: государственный свидетель по делу субмарин дал показания против адвоката Биньямина Нетаниягу
07:05 Гидеон Саар о Храмовой горе, Бараке и праймериз в "Ликуде". Интервью
05:44 Прогноз погоды на 31 июля: солнечно и жарко, повышение температуры
22:39 Увеличена высота ограждения вокруг гробницы Рахели
22:13 16-летняя израильтянка требует от порносайтов удалить видео с ее участием
В Израиле

В Тель-Авиве и Рамат-Гане закроются 147 групп продленного дня

время публикации: 08:18 | последнее обновление: 08:36 блог версия для печати фото
В Тель-Авиве и Рамат-Гане закроются 147 групп продленного дня

Женская организация "Наамат" объявила, что не будет участвовать в тендере на обслуживание групп продленного дня в Тель-Авиве и с 1 сентября закроет 22 действующие группы.

Напомним, что накануне о закрытии 84 групп продленного дня в Тель-Авиве и Рамат-Гане объявила женская организация ВИЦО.

В конце минувшей недели о закрытии 41 группы продленного дня объявила тель-авивская организация "Бе-Цахарей а-Йом".

Во всех случаях причиной закрытия называется проводимая министром финансов Моше Кахлоном реформа "Семья Нетто", в рамках которой максимальная стоимость субсидируемых государством групп продленного дня ограничена 935 шекелями в месяц.

В стоимость входит работа группы продленного дня с окончания учебного дня до 16:00 часов, а также кружки и развивающие занятия. Поскольку на текущий момент многие группы продленного дня работают до 16:30-17:00 часов, сокращение времени работы создаст серьезную проблему для работающих родителей, которым придется уходить с работы на полчаса раньше.

По данным министерства финансов, на сегодняшний день базовая стоимость пребывания в группе продленного дня составляет 650 шекелей в месяц за одного ребенка. Министерство будет выделять субсидии в соответствии с социально-экономическим положением муниципалитета. Так, в Иерусалиме, Бейт-Шемеше, Рахате, Цфате, Нетивоте и Бней-Браке родителям нужно будет заплатить лишь 50 шекелей за ребенка. А вот в Офаким, Нацерете, Акко, Лоде, Димоне и Рамле эта сумма составит 300 шекелей.



- Обсудить на странице NEWSru.co.il в Facebook

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В Израиле // 30 июля 2017 г.
С 1 сентября ВИЦО прекращает работу групп продленного дня
// NEWSru.co.il // Экономика // 25 июля 2017 г.
Сеть групп продленного дня "Бе-Цахарей а-Йом" объявила о прекращении деятельности
// NEWSru.co.il // Экономика // 25 июля 2017 г.
Сеть групп продленного дня "Бе-Цахарей а-Йом" объявила о прекращении деятельности
// NEWSru.co.il // Здоровье // 11 июля 2017 г.
Минздрав будет контролировать обеды в группах продленного дня







  Rating@Mail.ru  
Понедельник, 31 июля 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017