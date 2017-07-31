В Тель-Авиве и Рамат-Гане закроются 147 групп продленного дня

Женская организация "Наамат" объявила, что не будет участвовать в тендере на обслуживание групп продленного дня в Тель-Авиве и с 1 сентября закроет 22 действующие группы.

Напомним, что накануне о закрытии 84 групп продленного дня в Тель-Авиве и Рамат-Гане объявила женская организация ВИЦО.

В конце минувшей недели о закрытии 41 группы продленного дня объявила тель-авивская организация "Бе-Цахарей а-Йом".

Во всех случаях причиной закрытия называется проводимая министром финансов Моше Кахлоном реформа "Семья Нетто", в рамках которой максимальная стоимость субсидируемых государством групп продленного дня ограничена 935 шекелями в месяц.

В стоимость входит работа группы продленного дня с окончания учебного дня до 16:00 часов, а также кружки и развивающие занятия. Поскольку на текущий момент многие группы продленного дня работают до 16:30-17:00 часов, сокращение времени работы создаст серьезную проблему для работающих родителей, которым придется уходить с работы на полчаса раньше.

По данным министерства финансов, на сегодняшний день базовая стоимость пребывания в группе продленного дня составляет 650 шекелей в месяц за одного ребенка. Министерство будет выделять субсидии в соответствии с социально-экономическим положением муниципалитета. Так, в Иерусалиме, Бейт-Шемеше, Рахате, Цфате, Нетивоте и Бней-Браке родителям нужно будет заплатить лишь 50 шекелей за ребенка. А вот в Офаким, Нацерете, Акко, Лоде, Димоне и Рамле эта сумма составит 300 шекелей.





