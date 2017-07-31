Усилена охрана поселка, в котором проживает семья охранника посольства Израиля в Аммане

По информации сайта Walla News, глава местного совета, на территории которого проживает семья 28-летнего Зива Мойяля, распорядился усилить охрану поселка и дома семьи Мойялей. По информации этого источника, в охране поселка и дома вместе с сотрудниками служб безопасности привлечены добровольцы.

Отметим, что утром 31 июля на сайте Walla News была опубликована статья, в которой говорилось, что родственники Зива Мойяля несколько дней назад сняли табличку с фамилией с дверей своего дома, а затем покинули поселок. По словам соседей, семья Мойялей хотела бы скрыться от "излишнего к себе внимания", а также из-за опасений "самосуда" над Зивом.

По словам соседей, после того, как иорданская газета опубликовала фамилию охранника, у жителей поселка пропало ощущение безопасности.

30 июля иорданская газета "Аль-Рад" опубликовала имя охранника израильского посольства. Согласно этому источнику, это был 28-летний Зив Мойяль, проживающий в одном из поселков на юге Израиля.

Напомним, что 25 июля премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу встречался с этим охранником посольства и поблагодарил его за профессионализм и решительные действия при нападении в Аммане.

27 июля, в соответствии с обещанием, которое дал Израиль властям Иордании, следователи допросили Зива. Расследованием занимаются полиция Израиля, ШАБАК, отдел безопасности МИДа. За расследованием лично наблюдают юридический советник правительства Авихай Мандельблит и госпрокурор Шай Ницан.

2-й канал ИТВ сообщил, что в ходе беседы со следователями охранник утверждал, что нападение на него было совершенно на почве национальной ненависти. По его словам, не было никакого конфликта, который бы предшествовал нападению и о котором сообщали иорданские СМИ. Израильтянин утверждает, что иорданский рабочий понял, что перед ним израильтянин, и поэтому атаковал его. Таким образом, охранник утверждает, что речь идет о теракте.

Результаты допроса Израиль передаст властям Хашимитского королевства в соответствии с Венской конвенцией.

23 июля в жилом комплексе при посольстве Израиля в Аммане произошел инцидент, ходе которого были застрелены два гражданина Иордании. Согласно опубликованной информации, иорданский рабочий, который привез мебель, ударил отверткой израильского охранника. Сотрудник посольства несколько раз выстрелил в нападавшего, убив его. Одним из выстрелов был случайно убит владелец квартиры.

В течение суток руководство Израиля и ШАБАК вели переговоры с Иорданией с тем, чтобы эвакуировать всех сотрудников посольства. 24 июля, около полуночи, сотрудники дипмиссии вернулись из Иордании в Израиль.



