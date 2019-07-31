"Зеут" баллотируется самостоятельно, Бен Гвир и Шакед продолжают переговоры

Партия "Зеут" во главе с Моше Фейглиным вновь будет баллотироваться в Кнессет самостоятельным списком.

В полдень 31 июля Моше Фейглин представил в Центризбирком предвыборный список партии. "Зеут" объявила о решении баллотироваться самостоятельно после того, как были исчерпаны попытки найти возможность для союза с другими партиями. Ранее источники в "Зеуте" подвергали резкой критике главу Объединения правых партий Айелет Шакед. "Она сознательно сорвала переговоры, которые мы вели с Беннетом до ее возвращения к "Новым правым", – заявили источники в партии Фейглина.

Одновременно продолжаются переговоры между Объединением правых партий и "Оцма Иегудит". Как сообщил корреспондент телеканала "Кешет" Амит Сегаль, в настоящий момент на повестке дня предложение, в соответствии с которым "Оцма Иегудит" получит в предвыборном списке два места – восьмое и тринадцатое. Официальные источники в обеих партиях не отреагировали на просьбу прокомментировать это предложение.

Одновременно "Ликуд" вновь заявил, что не намерен бронировать места для кого-либо из кандидатов. "Все позиции бронирования мест были использованы нами в результате союза с "Кулану". Новых бронирований не будет", – сообщила пресс-служба "Ликуда".

Добавим, что партия "Ноам", которая должна была подавать списки в 11:00, объявила, что откладывает подачу. Предполагается, что лидеры этой партии ожидают завершения переговоров между Объединением правых и "Оцма Иегудит".

Если соглашение достигнуто не будет, то "Ноам" и "Оцма" создадут технический блок для участия в выборах.

Предвыборные списки должны быть поданы не позднее 22:00 четверга, 1 августа. Ожидается, что переговоры между правыми партиями будут продолжаться до последних часов.