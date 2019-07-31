Инвалиды возобновляют протесты с перекрытием дорог

Группа "Инвалиды становятся пантерами" и другие организации людей с ограниченными возможностями объявили о возобновлении протестов и перекрытий дорог.

Как сообщает портал Walla, организации обвиняют министерство финансов в затягивании выполнения третьего и четвертого этапа договоренностей о повышении пособий по инвалидности, достигнутых между сторонами после предыдущей волны протестов.

Акции протеста возобновятся в 16:00 в среду, 31 июля, и на первом этапе будут сосредоточены в Иерусалиме, где состоится демонстрация и будет блокироваться движение по некоторым трассам.

Первые акции протеста с требованием повышения пособий по инвалидности, включавшие перекрытие дорог, прошли 9 июля 2017 года. Затем, с августа 2017 года по январь 2018 года такие акции стали регулярными, приводя к парализации движения на ключевых трассах страны.

Организаторы акций блокировали движение на шоссе номер 4, Прибрежном шоссе, шоссе Аялон, в центре Иерусалима и Гуш-Дана, на въезде в порт Ашдода.

В сентяброе 2017 года переговорная группа, представляющая интересы инвалидов, достигла соглашения с правительством об увеличении пособия по инвалидности.

В соответствии с подписанным соглашением, пособие лицам, чья инвалидность не позволяет им работать, должна была увеличиться с 2342 шекелей в месяц до 4 тысяч шекелей в месяц. Увеличение пособия должно было быть осуществлено в четыре этапа – до января 2021 года.

Однако противники соглашения продолжили блокирование трасс. Акции протеста продолжались до января 2018 года, а затем спорадически проводились в течение всего 2018 года. Инициатором акций после подписания соглашения с правительством выступало движение "Инвалиды становятся пантерами", требовавшее привязки пособия по инвалидности к минимальной зарплате.