Виктор Катан, по всей видимости, будет обвинен в непредумышленном убийстве

74-летний житель Лода Виктор Катан, застреливший 41-летнего Офира Хасдая, на парковке торгового центра "Азриэли" в Рамле, по всей видимости, будет обвинен в непредумышленном убийстве, ему грозит до 20 лет тюрьмы, пишет сайт Ynet.

В пользу такого решения говорят следующие факты, установленные следствием: стрельбе предшествовало столкновение, во время которого пострадала жена обвиняемого; Катан страдает деменцией. Впрочем, обвинение может быть более жестким, так как Виктор Катан стрелял дважды, и второй выстрел оказался смертельным.

Офир Хасдай, приехал в торговый центр в Рамле с женой и тремя дочерьми. На заднем сидении находились: 9-летние двойняшки, одна из которых страдает тяжелым заболеванием и передвигается на инвалидном кресле, и годовалая девочка, также страдающая от редкого заболевания двигательной системы. На парковке было два свободных места, но другой водитель опередил Офира и поставил автомобиль так, что занял оба места. Офир через окно обратился к супруге второго водителя и попросил выровнять машину так, чтобы он тоже смог припарковаться. Женщина в ответ нагрубила, завязалась перебранка. Женщина и Офир вышли из машин, и начали толкать друг друга. Офир не рассчитал силу и толкнул женщину так, что она упала. Тогда из машины вышел супруг женщины и выстрелил в Офира. По словам свидетелей, будучи раненым Офир закричал: "Ты нормальный? Ты зачем стреляешь?" И тогда мужчина выстрелил еще раз, прямо в грудь Офиру. Приехавшие по вызову парамедики констатировали смерть мужчины.





