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В Израиле

Началась подача предвыборных списков, переговоры между партиями продолжаются

время публикации: 08:48 | последнее обновление: 09:27 блог версия для печати фото
Айелет Шакед и Биньямин Нетаниягу
Моше Фейглин
Итамар Бен Гвир

В среду, 31 июля, начинается подача предвыборных списков в Центральную избирательную комиссию. Сегодня партии могут подавать списки с 11:00 до 16:00, а 1 августа с 16:00 до 22:00.

В среду списки будут подавать партии, не представленные в Кнессете 21-го созыва.

Одновременно продолжаются попытки создать в последний момент дополнительные альянсы. На левом фланге эти попытки практически прекратились, если не случится ничего неожиданного, то левее "Кахоль Лаван" будут находиться три списка: "Авода"+"Гешер", "Демократический лагерь" и Объединенный арабский список.

На правом фланге продолжаются попытки расширить Объединенный список правых партий, присоединив к нему партию "Оцма Иегудит". Как сообщила радиостанция "Кан Бет", лидеры Объединенного списка возражают против бронирования места для Итамара Бен Гвира, так как это внесет изменения в предвыборный список, которые ударят, прежде всего, по представителям "А-Ямин а-Хадаш".

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу оказывает давление на правый блок, настаивая на присоединении "Оцма Иеугдит". В то же время, в "Ликуде" отказываются предоставить Бен Гвиру место в своем списке, подобно тому, как перед прошлыми выборами забронировали место для Эли Бен-Дахана.

В настоящий момент "Оцма Иегудит" продолжает переговоры с партией "Ноам" (небольшой партией последователей раввина Тау, одного из наиболее радикальных раввинов религиозного сионизма). Сайт "Сругим" сообщает, что в ночь на 31 июля две партии пришли к соглашению о формировании совместного списка, однако Итамар Бен Гвир воздержится от подписания соглашения до вечера 1 августа, надеясь на присоединение к блоку правых партий.

В партии "Яадут а-Тора" редакции NEWSru.co.il подтвердили информацию о том, что ведутся переговоры с лидерами "Ноам" и с Эли Ишаем о возможности совместного участия в выборах. "Моше Гафни беседует со всеми, однако пока никаких договоренностей нет", – заявил источник в ультраортодоксальном списке.

Партия "Зеут" также продолжает подготовку к подаче предвыборного списка. В партии заявляют, что заинтересованы в союзе с другими партиями и блоками, однако, если его сформировать не удастся, Фейглин будет баллотироваться самостоятельно.

В "Оцма Иегудит" и в "Зеут" обвиняют Айелет Шакед в торпедировании переговоров. "Так не ведет себя человек, который хочет единства в правом лагере", – заявляют в "Оцма Иегудит".

Ожидается, что переговоры продолжатся до последних часов подачи предвыборных списков.

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Среда, 31 июля 2019 г.
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