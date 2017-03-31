Израиль ограничит строительство за "зеленой чертой"

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу проинформировал членов военно-политического кабинета правительства о намерении "существенно ограничить" строительство в поселениях Иудеи и Самарии.

Как сообщает Второй канал ИТВ, Израиль не будет расширять поселения или создавать новые, ведя строительство только в пределах существующих границ населенных пунктов.

Данное ограничение не распространяется на утвержденное ранее решение о строительстве нового поселения для жителей эвакуированного форпоста Амона и продвижение планов по строительству 2.000 единиц жилья за "зеленой чертой".

Следует отметить, что новая администрация президента США не стала осуждать решение правительства Израиля, отметив, что решение о строительстве нового поселения и 2.000 единиц жилья было принято еще до инаугурации Дональда Трампа, и что у президента не было возможности повлиять на него.

В то же время в Белом доме отметили, что рассчитывают на понимание Израилем опасений президента по поводу негативного влияния строительства в поселениях на продвижение мирного процесса.

Высокопоставленный представитель Белого дома заявил Второму каналу ИТВ, что в Вашингтоне с пониманием отнеслись к решению правительства Израиля, однако рассчитывают на политику "сдерживания строительства" в будущем.





