31 марта 2017 г.
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В Израиле

Израиль ограничит строительство за "зеленой чертой"

время публикации: 07:16 | последнее обновление: 07:59 блог версия для печати фото
Стройка в районе Ар Хома, южный пригород Иерусалима (архив)
Нетаниягу на заседании правительства. Март 2017 года
Дональд Трамп и Биньямин Нетаниягу в Вашингтоне. Февраль 2017 года

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу проинформировал членов военно-политического кабинета правительства о намерении "существенно ограничить" строительство в поселениях Иудеи и Самарии.

Как сообщает Второй канал ИТВ, Израиль не будет расширять поселения или создавать новые, ведя строительство только в пределах существующих границ населенных пунктов.

Данное ограничение не распространяется на утвержденное ранее решение о строительстве нового поселения для жителей эвакуированного форпоста Амона и продвижение планов по строительству 2.000 единиц жилья за "зеленой чертой".

Следует отметить, что новая администрация президента США не стала осуждать решение правительства Израиля, отметив, что решение о строительстве нового поселения и 2.000 единиц жилья было принято еще до инаугурации Дональда Трампа, и что у президента не было возможности повлиять на него.

В то же время в Белом доме отметили, что рассчитывают на понимание Израилем опасений президента по поводу негативного влияния строительства в поселениях на продвижение мирного процесса.

Высокопоставленный представитель Белого дома заявил Второму каналу ИТВ, что в Вашингтоне с пониманием отнеслись к решению правительства Израиля, однако рассчитывают на политику "сдерживания строительства" в будущем.



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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В Израиле // 30 марта 2017 г.
Военно-политический кабинет утвердил строительство поселка для жителей Амоны
// NEWSru.co.il // В Израиле // 23 марта 2017 г.
СМИ: США требовали от Израиля заморозить строительство за пределами поселенческих блоков
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 3 февраля 2017 г.
Белый дом предупредил Израиль о нежелательности расширения поселений







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Пятница, 31 марта 2017 г.
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