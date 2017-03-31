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В Израиле

СМИ: Израиль и Венесуэла ведут переговоры о восстановлении дипотношений

время публикации: 11:37 | последнее обновление: 12:48 блог версия для печати фото
СМИ: Израиль и Венесуэла ведут переговоры о восстановлении дипотношений
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу
Президент Венесуэлы Николас Мадуро

Израильские представители ведут переговоры с ближайшим окружением президента Венесуэлы Николаса Мадуры о восстановлении дипломатических отношений, прерванных в начале 2009 года, сообщают 10-й канал ИТВ и венесуэльские СМИ.

Эта информация появилась вскоре после того, как министерство иностранных дел Никарагуа объявило о том, что власти этой страны приняли решение восстановить дипломатические отношения с государством Израиль, прерванные в 2010 году.

На минувшей неделе министр иностранных дел Венесуэлы Делси Родригес встретился с главным раввином страны Исааком Коэном и председателем ассоциации еврейских организаций страны Элиасом Фарахом, сообщив им о желании восстановить полноформатные отношения с государством Израиль. Родригес заявил, что предлагает восстановить отношения на консульском уровне, а затем перейти к открытию посольств.

В феврале этого года Коэн и Фарах возглавляли еврейскую делегацию, приглашенную на встречу с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро. На текущий момент еврейская община Венесуэлы составляет около 9 тысяч человек, сократившись почти втрое за время правления Уго Чавеса и Николаса Мадуро.

Правительство Никарагуа приостановило дипломатические отношения с Израилем в знак протеста против перехвата израильскими военными "флотилии свободы", пытавшейся прорвать блокаду сектора Газы. Власти Венесуэлы разорвали отношения с Израилем в январе 2009 года, на фоне проведения в Газе антитеррористической операции "Литой свинец".

5 марта министерство иностранных дел Израиля опубликовало свои планы на ближайший год, в которых упоминалось, что МИД прикладывает усилия для установления дипломатических отношений с четырьмя странами Латинской Америки: Кубой, Никарагуа, Венесуэлой и Боливией.

Напомним, что 23 декабря 2016 года Советом безопасности ООН была принята резолюция, которая осуждает всю израильскую поселенческую деятельность "за зеленой чертой". Эта резолюция была поставлена на голосование Новой Зеландией, Сенегалом, Малайзией и Венесуэлой. США впервые в истории тогда не воспользовались правом вето при голосовании по антиизраильской резолюции. За ее принятие проголосовали Китай, Франция, Великобритания, Россия, Украина, Египет, Япония, Малайзия, Испания, Новая Зеландия, Венесуэла, Сенегал, Ангола и Уругвай.

В настоящее время в Венесуэле происходят драматические события. 30 марта Верховный суд этой страны лишил законодательной власти парламент, который находится под контролем оппозиционной национальной ассамблеи. Фактически речь идет об узурпации власти структурами, ассоциированными с президентом. Госдепартамент США осудил решение Верховного суда Венесуэлы. МИД Израиля никаких заявлений по этому поводу не делал.



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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В Израиле // 29 марта 2017 г.
Никарагуа и Израиль приняли решение восстановить дипломатические отношения
// NEWSru.co.il // В Израиле // 28 марта 2017 г.
Нетаниягу: "В ближайшие дни еще одна страна объявит об установлении дипотношений с Израилем"







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Пятница, 31 марта 2017 г.
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