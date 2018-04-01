ЦАХАЛ: на границе с Газой убиты не менее десяти террористов

Вечером в субботу, 31 марта, была опубликована информация, согласно которой 10 из 16 в ходе столкновений с военнослужащими ЦАХАЛа на границе с Газой, в прошлом принимали участие в диверсиях и террористических актах в отношении израильтян. Эти сведения были опубликованы по результатам расследования, проведенного армией и Общей службой безопасности (ШАБАК).

В ходе столкновений были убиты:

1. 23-летний Масаб Салул, житель Эль-Звейде, активист боевого крыла ХАМАС. В прошлом вместе с еще одним боевиком совершил теракт с применением огнестрельного оружия против военнослужащих ЦАХАЛа в северной части сектора Газы.

2. Сари Абу Удэ, 28-летний житель Бейт Ханун, активист боевого крыла ХАМАС в районе своего проживания.

3. Джихад Фарина, 35-летний житель квартала Шейх Радуан в Газе, командир роты боевого крыла ХАМАС.

4. Ахмад Удэ, 19-летний житель города Газа, активист батальона "Шати" в боевом крыле ХАМАС.

5. Хамдан Абу Амаша, 25-летний житель Бейт Ханун, активист ХАМАС.

6. Махмуд Рахми, 33-летний житель Саджаийе, активист ХАМАС.

7. Махмуд Абу Амру, 27-летний житель Саджаийе, активист боевого крыла ХАМАС, принимавший участие в прокладывании тоннелей террора.

8. А-Фаттах а-Наби, 28-летний житель Бейт Лахийя, активист боевого крыла ХАМАС.

9. Ибраим Абу Шаэр, 29-летний житель Рафаха, активист "Всемирного джихада".

10. Джихад Заир Салман Абу Гамус, 30-летний житель Бани Суайла, активист "Батальонов мучеников Аль-Аксы".

Ранее пресс-служба ЦАХАЛа опубликовала видео, на котором запечатлены несколько инцидентов, происшедших накануне, во время "марша миллионов" на границе сектора Газы.

В частности, на этих кадрах можно увидеть, как зачинщики беспорядков жгут покрышки и швыряют камни в военнослужащих Армии обороны Израиля. Также отчетливо видна попытка участников акции поджечь забор безопасности.

Камера запечатлела и попытку террористического нападения на солдат ЦАХАЛа, когда двое вооруженных террористов приблизились к разделительному забору и открыли огонь по израильским военнослужащим. Силы ЦАХАЛа ответили стрельбой. Также в направлении террористов был выпущен танковый снаряд.

Как отмечает пресс-служба ЦАХАЛа, этот инцидент стал еще одним доказательством того, что ХАМАС использует массовые демонстрации в качестве прикрытия для осуществления терактов.

Первый день "марша миллионов" в Газе

В пятницу, 30 марта, ХАМАС организовал на границе сектора Газы "марш миллионов" ("марш возвращения"). ХАМАС заявлял о затрате 10 миллионов долларов на организацию этой акции. По оценке ЦАХАЛа, в массовой акции протеста, декларированной целью которой был прорыв границы, приняли участие около 30 тысяч человек. Военные были вынуждены применить силу. Минздрав Газы сообщает о 15 убитых (вечером сообщалось о 16-ти) и примерно 1500 раненых.

Сообщалось о шести основных очагах беспорядков, где "активисты" жгли автомобильные покрышки и бросали камни в сторону военных. Зачинщиками беспорядков были предприняты попытки причинить ущерб забору безопасности, в том числе и разрезав ограждение. Однако военнослужащие пресекали эти попытки, открывая огонь.

Во второй половине дня было предотвращено террористическое нападение на военнослужащих Армии обороны Израиля. Двое вооруженных террористов приблизились к разделительному забору и открыли огонь по израильским военнослужащим. Силы ЦАХАЛа ответили стрельбой. Также в направлении террористов был выпущен танковый снаряд. В результате инцидента пострадавших среди израильтян не было. Палестинские СМИ сообщили, что в результате действий израильских военнослужащих были убиты двое палестинцев.

Кроме того, участники беспорядков, используя как прикрытие массовую демонстрацию, несколько раз пытались заложить взрывные устройства возле забора безопасности.

ЦАХАЛ был готов к различным сценариям, в том числе к пресечению провокаций с применением оружия и к отражению попыток проникновения на израильскую территорию вооруженных боевиков – с нарушением целостности пограничного забора или через подземные туннели.

Очевидно, что ситуация будет очень напряженной в течение ближайших недель, до 19 апреля, когда будет праздноваться 70-летие провозглашения государства Израиль (День независимости), а палестинские арабы будут отмечать "День Накбы" (день катастрофы). Ожидается, что именно в День независимости будет объявлено об открытии посольства США в Иерусалиме, что, очевидно, вызовет новую волну арабских протестов.

Начиная с полуночи 29 марта, на период праздника Песах, введен режим изоляции арабских территорий Иудеи и Самарии. Закрыты КПП на границе между Израилем и сектором Газы. Режим изоляции будет снят в полночь 7 апреля. В этот период въезд на территорию Израиля будет разрешаться лишь в гуманитарных случаях с ведома представителей координатора действий правительства в Иудее, Самарии и Газе.





