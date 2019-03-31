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14:24 Печать времени: булла рассказала о Иерусалиме периода Первого храма
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В Израиле

Печать времени: булла рассказала о Иерусалиме периода Первого храма

время публикации: 14:24 | последнее обновление: 14:41 блог версия для печати фото
Печать времени: булла рассказала о Иерусалиме периода Первого храма
Печать времени: булла рассказала о Иерусалиме периода Первого храма
Печать времени: булла рассказала о Иерусалиме периода Первого храма
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В ходе археологических раскопок, проводившихся в иерусалимском Граде Давида у стен Старого города, был обнаружена каменная печать, а также булла – перстень с печатью, изготовленные около 2.600 лет назад, еще в период Иудейского царства, сообщает пресс-служба Управления древностей Израиля.

"Находки были сделаны в большом строении, скорее всего, выполнявшем общественную функцию и уничтоженном в 586 году до н.э., когда вавилоняне захватили Иерусалим и разрушили Первый храм. Мы обнаружили сгоревшие деревянные перекрытия, много обожженной керамики – следы этого пожара", – рассказал руководитель раскопок профессор Юваль Гадот.

Размер и буллы, и печати – около сантиметра. Надписи на них были расшифрованы доктором Анат Мендель-Геберович из Центра исследований древнего Иерусалима в Еврейском университете. Она датировала находки концом седьмого – началом шестого века до н.э.

Надпись на булле гласит: "Натан-Мелеху, рабу царскому". Это имя встречается в Писании – во Четвертой книге Царств. "И лошадей, которых поставили (в честь) солнца цари Иудейские, он перенес от входа в дом Йеhовы в комнаты Натан-Мелеха, царедворца, что в предместье; а колесницы солнца он сжег в огне", – написано в 23-й главе.

Ученая отмечает: титул "раб царский" упоминается в Писании довольно часто. Он обозначает представителей ближайшего окружения царя. Встречается он и на археологических артефактах, которые находили в Израиле в ходе раскопок.

В то же время имя Натан-Мелех ранее вне ТАНАХа не встречалось. По словам Мендель-Геберович, нельзя достоверно установить, идет ли речь об одном и том же сановнике, однако тот факт, что на печати есть только его имя, без титула, свидетельствует, что всем было ясно, о ком идет речь.

"Но это очень редкое имя. И упоминание в ТАНАХе, и печать датируются примерно одним историческим периодом – правлением царя Йешаягу. И там, и там ясно, что это обладатель высокого социального статуса. Эти совпадения трудно игнорировать", – подчеркивает исследователь.

Надпись на печати из голубоватого агата также расшифрована: "Акару бен Матаниягу". Имя Матаниягу было достаточно распространено, встречаясь и в письменных, и в археологических источниках.

В то же время имя Акар ранее не встречалось вообще. Его связь со словом איכר – "земледелец" представляется ученым сомнительной, однако другого объяснения его происхождения они пока предложить не могут. Да земледельцу и не нужна была дорогая агатовая печать.

"Большая часть булл и печатей попадает к специалистам не из раскопок, а с рынка древностей. Поэтому нынешняя находка очень важна. Они свидетельствуют о развитой административной системе Иудеи периода Первого храма, важной экономической роли Иерусалима, предоставляют сведения о людях, входивших в высшую администрацию", – говорит профессор Юваль Гадот.



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