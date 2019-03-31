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31 марта 2019 г.
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В Израиле

Между мартом и апрелем: весенняя буря в Израиле

время публикации: 06:14 | последнее обновление: 07:07 блог версия для печати фото
Между мартом и апрелем: весенняя буря в Израиле
Между мартом и апрелем: весенняя буря в Израиле
Между мартом и апрелем: весенняя буря в Израиле
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С 30 марта по 2 апреля в Израиле "зимняя" погода: дожди, шторм, снегопад на Хермоне, затопления в низинах. На юге – пыльная буря, последствия которой ощущаются и в центре страны.

Погода "испортилась" в пятницу, когда усилился южный ветер, практически по всей стране прошли сильные, но кратковременные дожди, местами (в частности, на Голанских высотах) – с градом.

В Эйлате возле заправочной станции, неподалеку от одной из гостиниц, упала пальма, в результате чего погибли двое мужчин. Погибшим было около 20 лет, они прибыли в Израиль из Иордании. Еще два человека получили легкие травмы. Их доставили в больницу. Причиной падения дерева стал сильный ветер.

В течение последних суток поступали сообщения о затоплениях в различных районах Израиля и в Палестинской автономии. Около Шхема потоком грязи и камней было повреждено несколько автомобилей.

В воскресенье, 31 марта, температура значительно ниже, чем вчера, и ниже среднесезонной: в Иерусалиме – 8-9 градусов, в Тель-Авиве – 12-14, в Хайфе – 12-13, в Эйлате – 15-21, в Беэр-Шеве – 10-16, побережье Мертвого моря – 18-23, в Ашкелоне и Ашдоде – 14-15, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 12-15, на Голанских высотах – 9-11. Облачно. Временами дожди на севере, в центре и востоке страны, местами с грозами и с градом. Высока вероятность затоплений в низинах, в том числе в долинах Мертвого моря и Аравы. Пыльная буря в Негеве. Сильный южный ветер (до 40 км/ч, порывами до 50-55 км/ч) и шторм на побережье Средиземного моря. Снегопад на Хермоне.

Температура воды в Средиземном море – 18 градусов, высота волн – 200-400 см. Купание крайне опасно.

Согласно метеорологическому прогнозу, в понедельник, 1 апреля, будет еще холодней, чем в воскресенье, на севере и в центре дожди с грозами, продолжится снегопад на Хермоне. Ожидаются сильный ветер и шторм.

Во вторник все еще будет холодно и дождливо. Дожди будут идти в основном на севере, хотя ожидаются и в центре. Постепенно дожди ослабнут, а ветер стихнет.

В среду, 3 апреля, ожидается повышение температуры до среднесезонной, временами моросящий дождь.

Дожди прекратятся в четверг, 4 апреля. Температура повысится до среднесезонной. В пятницу-субботу ожидается значительное повышение температуры, до уровня выше среднесезонной, будет малооблачно, без осадков.

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