"Кахоль Лаван", "Кулану", "Зеут" и "Гешер" не подписали соглашения об остаточных голосах

В минувшие выходные истек срок подписания соглашений об остаточных голосах перед выборами в Кнессет 21-го созыва. Партии "Кахоль Лаван", "Кулану", "Зеут" и "Гешер" не нашли партнеров для подписания такого соглашения.

Лидеры "Кахоль Лаван" вели переговоры о заключении соглашения об остаточных голосах с партией "Кулану", однако после того, как в партии Ганца пришли к выводу о том, что "Кулану" поддержит Нетаниягу, приняли решение прекратить переговоры.

Напомним, что соглашение об остаточных голосах действует лишь в отношении партий, преодолевших электоральный барьер. В соответствии с законом, партии могут заключить соглашение, предоставляющее возможность получения дополнительного мандата при окончательном подсчете голосов.

На этих выборах соглашения подписали следующие партии: "Ликуд" и "Ихуд мифлагот а-ямин", "Авода" и МЕРЕЦ, ШАС и "Яадут а-Тора", "А-ямин а-хадаш" и НДИ, ХАДАШ-ТААЛ и РААМ-БАЛАД.

Изначально "Авода" намеревалась подписать соглашение с "Еш Атид", однако после того, как Лапид заключил соглашение с Ганцем, Габай предпочел подписать договор с Тамар Зандберг.

Пересчет остаточных голосов ведется по формуле, фигурирующей в законе, который был разработан депутатами Йохананом Бадером ("Херут") и Авраамом Офером (МАПАЙ) в начале 70-х годов. После завершения предварительного подсчета голосов остается некое число нераспределенных мандатов. В соответствии с законом Бадера-Офера, после завершения первого подсчета голосов суммируются голоса, поданные за две партии, подписавшие соглашение, а затем эта сумма делится на число мандатов, которые получили обе партии, плюс один мандат. Так вычисляется коэффициент начисления дополнительных мандатов. Тот, у кого это коэффициент самый высокий, получает дополнительный мандат. Затем аналогичный подсчет проводится на основании обновленных результатов. Так проводится подсчет до полного распределения всех 120 мандатов.